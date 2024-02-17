«На земле, под водой и в воздухе»: в Дагестане уже неделю ищут ростовскую студентку, которая пропала после поражения в соревнованиях

С 10 февраля в Дагестане разыскивают Анну Цомартову — ростовскую студенту и уроженку Северной Осетии, которая приехала в Каспийск на соревнования. В поисках участвуют дагестанские и осетинские волонтеры, спасатели, полицейские, пограничники и росгвардейцы. 161.RU собрал в одном материале все, что известно об исчезновении Анны.
Что за девушка?
Анна Цомартова — финалистка турнира по тайскому боксу, который проходил в Каспийске. Ей 22 года, и она учится в Ростовском юридическом институте МВД. Накануне исчезновения проиграла в финале турнира.
Как сообщила силовикам мать девушки Диана Цомартова, Анна приехала в Каспийск вместе с младшим братом, который тоже выступает за сборную города. Перед исчезновением Анна отдала брату телефон и пошла гулять у моря.
На поиски девушки в Дагестан прибыла родня спортсменки: они прочесывают берег, дворы, расспрашивают людей. В дагестанском МВД отчитались, что последний раз спортсменку видели в 18:37 10 февраля на местной набережной. Родные не теряют надежды.
Случайное видео
По рассказам близких, которые озвучивают сотрудники правоохранительных органов и руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева, у Анны не было суицидальных мыслей. Семья характеризует девушку как спокойного, целеустремленного человека.
В день пропажи Анна вышла из дворца спорта и направилась на прогулку вдоль побережья. На берегу расположен ряд частных домов, к которым она дошла, гуляя по берегу. В последний раз ее видели местные жители как раз там. Один из них снимал побережье на видео, на которое попала Анна Цомартова. По словам мужчины, они с другом заметили гуляющую девушку на берегу. Она пошла по воде и начала карабкаться по камням, которые были на ее пути. Они окликнули ее, но та ничего не ответила и пошла дальше.
Когда житель Каспийска передал видео правоохранительным органам и оно получило распространение в Сети, в комментариях начали обвинять мужчину. Многие возмутились, что он не остановил Анну и не пошел за ней. В ответ на нападки автор видеоролика показал вторую запись, где подробно описал, что просто не успел догнать Анну, которая дошла до смотровой площадки и исчезла из поля зрения.
— Когда мы сюда подошли и начали снимать этот ролик, мы видим — там справа оттуда по колено в воде [человек]. Сначала мне показалось, что в камуфляже водолаз или кто. Потом смотрю — в капюшоне, и непонятно было, это девушка или кто. Походка была более мужская, и в капюшоне было непонятно, — говорит автор ролика. — Можно было подняться отсюда, но почему-то она выбрала путь через камни. Поднялась она по камням, поэтому съемка была остановлена и я сразу вышел из частного дома.
Мужчина уверяет, что Анна шла прямо к смотровой площадке.
— Много в комментариях мне писали, почему не подошли, не спросили. Ну потому, что она уже вдалеке была, подумали — ну может, у нее хобби такое или что. Просто непонятно, зачем забираться было по камням, можно было по лестнице. <...> В последний раз по съемкам камер она стояла за этой смотровой площадкой на берегу моря, на пляже. Дальше было уже темно и не видно.
«Я прошу всех, я умоляю, скажите, где мой ребенок»
Родители Анны не верят, что дочь могла покончить с собой. Они уверены, что силовики что-то скрывают или не говорят всю правду. Диана Цомартова записала видеообращение, в котором призвала поделиться любой информацией о дочери. Диана умоляет силовиков показать записи с камер, которые находятся на территории санатория ФСБ, куда девушка зашла через дырку в заборе.
— На определенном расстоянии ее увидели камеры. Несколько камер зафиксировали ее. Она доходит до санатория ФСБ, пролезает через вот этот забор. Сегодня там повесили вывеску о том, что вход запрещен, и залатали дыру. Там дальше находится санаторий ФСБ — охраняемая зона. В этой зоне она провела 40 минут, как показывают другие камеры вот с этих домов-новостроек, — утверждает Диана Цомартова.
По словам женщины, после записи видеообращения представители ФСБ так и не связались с семьей. Диана говорит, что к поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры, но со стороны ФСБ нет никого. На границе с территорией санатория расположен погранично-пропускной пункт Махачкала — Каспийск. Соседи, которые живут в домах рядом с санаторием, рассказали женщине, что даже на минуту зайти через этот забор, чтобы тебя не заметили, невозможно.
— Я прошу всех, я умоляю всех, скажите, пожалуйста, где мой ребенок. Они не дают нам видеозаписи. У них по периметру 10 камер стоит. У них подводные камеры вот на этой территории. Нам ничего не дают, — заявила мать пропавшей Анны в обращении от 13 февраля. — Умоляю всех, пожалуйста, дайте нам информацию, где ребенок. Они в ФСБ нам говорят, что ждут официального запроса.
Что говорят силовики?
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «держит на контроле» поиски девушки. По его поручению с семьей связался руководитель республиканской администрации. Видеообращение матери прокомментировала и руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева в своем личном телеграм-канале. Гариева поддержала мать.
— Понимаю, в каком аду, в каком тяжелейшем моральном, психологическом состоянии она находится, в каком отчаянии... Неопределенность, отсутствие ясности — это мучительно, адски больно и невыносимо, особенно когда касается детей. Но при всём понимании мне немного обидно... Даже мне. Я уже не говорю о тех, кто помогает «на земле», кто всё это время участвует в поиске...
Гариева отметила, что круглосуточно на связи с поисковиками.
— Я делюсь той информацией, которую получаю в Сети: от возможных очевидцев, от тех, кто считает, что обладает хоть сколько-нибудь полезной информацией... Вы понимаете, что много бреда, но, несмотря ни на что, я обрабатываю каждый сигнал. Ведь пока не пообщаешься — не поймешь, ценная информация или нет. То же самое делают и опера, мы держим связь круглые сутки, — написала начальник пресс-службы.
Гариева подчеркнула, что Анну ищут и осетины, и дагестанцы, и русские, а помощь ежечасно предлагают сотни добровольцев.
— Поиск выхода из практически безвыходной ситуации — это ад, и, конечно, маме хочется верить, что есть та дверь, открыв которую, придет ясность, придет понимание, а за ним и успокоение. Только этой двери, проливающей свет на произошедшее, ее просто нет. Мы делали и делаем всё, что в наших силах, и даже немного больше, — подытожила Гариева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения Анны Цомартовой.
Поиски продолжаются
По информации телеграм-канала «Что там у дагестанцеv?», мать пропавшей девушки пригласили в СК, чтобы ознакомить ее с данными, полученными от всех служб и ведомств, чьи камеры расположены в местах ее предполагаемой пропажи. С ней также все службы находятся на контакте.
14 февраля к поиску девушки в Каспийске подключили вертолеты. Прибрежную полосу Каспийского моря обследуют водолазы.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в поисках Цомартовой участвуют около 150 человек.
— Ищут на земле, под водой и с воздуха — сегодня для поисков была подключена авиация, — сказал Меняйло.
Силовики планируют объявить федеральный розыск. Прорабатываются все версии, не исключают и похищение.
Всех владеющих какой-либо информацией о возможном местонахождении Анны Цомартовой просьба сообщить по телефонам: