«На земле, под водой и в воздухе»: в Дагестане уже неделю ищут ростовскую студентку, которая пропала после поражения в соревнованиях

На поиски девушки в Дагестан прибыла родня спортсменки: они прочесывают берег, дворы, расспрашивают людей. В дагестанском МВД отчитались, что последний раз спортсменку видели в 18:37 10 февраля на местной набережной. Родные не теряют надежды.



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По рассказам близких, которые озвучивают сотрудники правоохранительных органов и руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева, у Анны не было суицидальных мыслей. Семья характеризует девушку как спокойного, целеустремленного человека.

В день пропажи Анна вышла из дворца спорта и направилась на прогулку вдоль побережья. На берегу расположен ряд частных домов, к которым она дошла, гуляя по берегу. В последний раз ее видели местные жители как раз там. Один из них снимал побережье на видео, на которое попала Анна Цомартова. По словам мужчины, они с другом заметили гуляющую девушку на берегу. Она пошла по воде и начала карабкаться по камням, которые были на ее пути. Они окликнули ее, но та ничего не ответила и пошла дальше.