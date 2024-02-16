Реклама
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 5/10
usd 91.82
eur 98.41
СрочноЖурналист сходила в скандальный бар — репортаж
Все новости
Все новости

На Алтае с дороги слетел автобус с 30 пассажирами — фото с места аварии

Он ехал по маршруту Мульта — Барнаул

3 991

ДТП произошло поздно вечером

Поделиться

Вечером 15 февраля в Республике Алтай рейсовый автобус слетел в кювет. Подробности этой аварии рассказали в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло в 22:16 в Усть-Коксинском районе. Следовавший по маршруту Мульта — Барнаул автобус съехал с дороги. В салоне находились 30 человек.

— Наклон происходил плавно, поэтому никто не пострадал, — пояснили в ведомстве.

Несколько пассажиров воспользовались попутками, другие дождались автобуса, который выехал из Усть-Коксы.

По информации Гидрометцентра Республики Алтай, 15 февраля на большей части региона выпал снег, местами были поземки.

На этой неделе, 14 февраля, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На Чуйском тракте столкнулись минивэн Toyota Lite Ace и грузовик Kia Bongo. В результате погиб водитель автомобиля Toyota.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ДТПАварияАлтайАвтобус
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter