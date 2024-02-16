На Алтае с дороги слетел автобус с 30 пассажирами — фото с места аварии

Вечером 15 февраля в Республике Алтай рейсовый автобус слетел в кювет. Подробности этой аварии рассказали в региональном управлении МЧС.
ДТП произошло в 22:16 в Усть-Коксинском районе. Следовавший по маршруту Мульта — Барнаул автобус съехал с дороги. В салоне находились 30 человек.
— Наклон происходил плавно, поэтому никто не пострадал, — пояснили в ведомстве.
Несколько пассажиров воспользовались попутками, другие дождались автобуса, который выехал из Усть-Коксы.
По информации Гидрометцентра Республики Алтай, 15 февраля на большей части региона выпал снег, местами были поземки.
На этой неделе, 14 февраля, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На Чуйском тракте столкнулись минивэн Toyota Lite Ace и грузовик Kia Bongo. В результате погиб водитель автомобиля Toyota.