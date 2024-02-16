В городе раздавались сирены, 17 человек пострадали, еще 6 — погибли. Всё, что известно о ракетном обстреле в Белгороде

В четверг, 15 февраля, по Белгороду нанесли ракетный удар. Он пришелся по торговому центру, у здания повылетали окна. Также пострадали дома в частном секторе, был прилет по стадиону одной из школ. В городе действовал сигнал ракетной опасности. Подробности случившегося мы рассказываем в отдельной онлайн-трансляции. В этом материале наши коллеги из MSK1.RU собрали всё, что известно об атаке на город.
Первые минуты удара
Около полудня губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о запуске сирены ракетной опасности и призвал жителей не подходить к окнам и спуститься в укрытие.
— В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.
По официальному сообщению Минобороны, Белгородскую область атаковали с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
— Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении ведомства.
Серьезные повреждения получил ТЦ на улице Плеханова. Момент прилета попал на видео. На место прибыли губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым.
Ракетный удар повредил 128 квартир и 34 автомобиля. Также пострадали 4 магазина, на территории одного из промышленных предприятий зафиксировали разрушения, сообщил Гладков. Жители частного сектора в Белгороде показали последствия ракетного удара. В одной из комнат осколок влетел в стену.
Жертвы обстрела
По данным Гладкова, в результате ракетного удара погибли 6 человек, в том числе один ребенок, еще 17 — пострадали.
— Случилось самое страшное — погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребенок, — погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина, — рассказал глава региона. — Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе.
В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение.
Всем пострадавшим предложили временное размещение в гостинице.
Очевидцы
Местные жители рассказали MSK1.RU, что укрывались от взрывов в подъезде.
— В тот момент, когда были взрывы, я шла со своей маленькой сестрой по улице, забирала ее из школы. Мы успели забежать в подъезд, — поделилась с MSK1.RU местная жительница Анна. — Нам рассылают СМС, что в городе ракетная опасность, но пока это укрытие найдешь, уже рванет.
— Меня трясет. Мама в больнице работает, говорит, что сейчас сплошняком везут пострадавших, — говорит Анна.
Многие жители Белгорода в момент ракетного удара были на работе и с коллегами укрывались в подвалах.
— Опять погибшие есть, дети. Нас на работе в подвал загнали. Везде бомбили. В Комсомольце и в Стрелецком тоже сильно бахало, говорят, — рассказала MSK1.RU Елена.
— Мы с коллегами работали в лесополосе около водоема за Харгорой, сильно громыхало. Мы около деревьев спрятались. Коллега сильно испугалась, под руки тащили, — сообщила MSK1.RU местная жительница Юлия.
Реакция государственных лиц
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым готов оказать жителям Белгорода всю необходимую помощь.
— Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Крым готов оказать всю необходимую помощь. Мы с вами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее «очередным актом терроризма со стороны киевского режима».
— Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН, — написала она в своем Telegram-канале.
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования от лица всех жителей Курской области.
— Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется, — написал он в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин также прокомментировал события в Белгороде.
— От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований, — говорится в его сообщении. — Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.
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