Прохожие бросились на помощь новосибирцу, который потерял сознание на остановке Восход — видео

Утром 8 февраля одному из пассажиров, дожидавшихся транспорт на остановке Восход, стало плохо: мужчина упал на землю. На помощь к нему бросились очевидцы, кто-то даже начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца до приезда скорой.
Среди очевидцев инцидента оказался продавец из киоска с шаурмой на остановке — он рассказал редакции подробности инцидента.
— В начале девятого я шёл на работу и увидел, что перед остановкой автобусов сидит мужчина, свесив голову на бок. Видно, что ему было очень плохо. В этот момент ему уже помогали люди, пытались привести чувство. Потом скорая приехала, пострадавшего увезли. О его состоянии мне неизвестно, — рассказал продавец шаурмы.
Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» выложил видеозапись, снятую одним из очевидцев на остановке.
— Мужчина потерял сознание, шёл с ночной смены. Неравнодушные жители делают непрямой массаж сердца. На место происшествия приехали медики, — таким комментарием сопровождается видео.
Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Александр Балабушевич отказался рассказать НГС подробности ситуации и сообщить о текущем состоянии здоровья мужчины.
— Сам факт обращения за медицинской помощью является врачебной тайной. Без комментариев, — отметил Балабушевич.