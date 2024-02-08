freedom
Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 91.15
eur 98.09
СрочноНа Вокзальной магистрали похитили мужчину
Все новости
Все новости

Прохожие бросились на помощь новосибирцу, который потерял сознание на остановке Восход — видео

Мужчине стало плохо, когда он возвращался с ночной смены

871

О текущем состоянии здоровья мужчины медики говорить отказались

Поделиться

Утром 8 февраля одному из пассажиров, дожидавшихся транспорт на остановке Восход, стало плохо: мужчина упал на землю. На помощь к нему бросились очевидцы, кто-то даже начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца до приезда скорой.

Среди очевидцев инцидента оказался продавец из киоска с шаурмой на остановке — он рассказал редакции подробности инцидента.

— В начале девятого я шёл на работу и увидел, что перед остановкой автобусов сидит мужчина, свесив голову на бок. Видно, что ему было очень плохо. В этот момент ему уже помогали люди, пытались привести чувство. Потом скорая приехала, пострадавшего увезли. О его состоянии мне неизвестно, — рассказал продавец шаурмы.

Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» выложил видеозапись, снятую одним из очевидцев на остановке.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Прохожая делала незнакомцу прямой массаж сердца до приезда медиков

Видео: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

— Мужчина потерял сознание, шёл с ночной смены. Неравнодушные жители делают непрямой массаж сердца. На место происшествия приехали медики, — таким комментарием сопровождается видео.

Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Александр Балабушевич отказался рассказать НГС подробности ситуации и сообщить о текущем состоянии здоровья мужчины.

— Сам факт обращения за медицинской помощью является врачебной тайной. Без комментариев, — отметил Балабушевич.

По теме

Массаж сердцаИнфарктИнсультСердечный приступ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter