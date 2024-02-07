«Голова разможжена, родителей нет»: подробности трагедии на Широкой, где по очереди нашли труп взрослого и ребенка

Жители улицы Широкой в Новосибирске рассказали подробности гибели двух человек. Сама трагедия произошла вечером в минувший вторник, 6 февраля: там под окнами домов по очереди нашли тела взрослого и ребенка.
В беседе с корреспондентом НГС жительница дома Полина рассказала, что увидела тело взрослого мужчины около 20 часов, когда возвращалась домой.
— Лежал у подъезда. Он одет был, в обуви, в куртке, чисто был одет, только голова была у него пробита. Рядом с ним стояла женщина, которая, судя по всему, и вызвала полицию. Буквально в течение минут 10–15 приехали сотрудники Росгвардии и почему-то ДПС. Страшно, что, когда мы проходили, мужчина лежал, никого не было рядом. Одна только женщина с полицией. Наверное, она вызывала сотрудников. Погибший снимал квартиру здесь, на седьмом этаже, там пили сильно, курили, соседи на них жаловались постоянно. Снимали недолго, точно меньше пары месяцев, —рассказала Полина.
Девушка также рассказала, что с ней через социальные сети связалась женщина Софья, которая представилась родственницей погибшего. Она рассказала, что у потерпевшего мужчины не было детей, и что у полиции якобы есть версия, что по телу мужчины перед смертью могли проехаться автомобилем. Софья также указала, что последние две недели в квартире проходили вечеринки.
Корреспондент НГС написал Софье на её страницу в социальной сети «Вконтакте». Девушка прочитала сообщения и оставила их без ответа.
Другая очевидица на условиях анонимности сообщила, что сотрудники полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения и якобы увидели, что потерпевшего избили, подняли и скинули с высоты.
Еще одна жительница дома, Ольга, рассказала подробности обнаружения тела ребенка в тот же злополучный вечер.
— Около половины девятого вечера возвращалась из кино и увидела, что у подъезда стоят машины с мигалками. Пока я к подъезду протиснулась, увидела, что лежит тело ребенка, на вид лет 10–12. Потом минут 40 с балкона 5 этажа наблюдала, когда подъедут и заберут. Родителей рядом не было, никто не кричал. Лежит тело, голова разможжена, рядом никого из родителей нет. Меня удивило — ребенок светленький, был в одних плавочках, на спине лежал, плашмя. Похоже на то, что взяли руками, и вышвырнули, — рассказала Ольга.
Сам дом на улице Широкой расположен в пяти минутах ходьбы от площади Труда. Жильцы жалуются на наркоманов, которые чуть ли не ежедневно приходят в поисках «кладов», а затем употребляют их на месте. Жильцы дома также рассказали корреспонденту НГС, что около десяти лет назад в доме был аналогичный случай с падением мужчины с высоты.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что материалы по факту происшествия переданы в Следственный комитет. В пресс-службе Следственного комитета ранее сообщили о проведении доследственной проверки по факту гибели мужчины. Информацию о гибели в тот же день у того же дома ребенка в ведомстве официально не подтвердили и не опровергли.
В январе около реки Оби нашли тело пропавшего 26-летнего мужчины. Следователями проводится уголовно процессуальная проверка.