«Голова разможжена, родителей нет»: подробности трагедии на Широкой, где по очереди нашли труп взрослого и ребенка

В беседе с корреспондентом НГС жительница дома Полина рассказала, что увидела тело взрослого мужчины около 20 часов, когда возвращалась домой.



— Лежал у подъезда. Он одет был, в обуви, в куртке, чисто был одет, только голова была у него пробита. Рядом с ним стояла женщина, которая, судя по всему, и вызвала полицию. Буквально в течение минут 10–15 приехали сотрудники Росгвардии и почему-то ДПС. Страшно, что, когда мы проходили, мужчина лежал, никого не было рядом. Одна только женщина с полицией. Наверное, она вызывала сотрудников. Погибший снимал квартиру здесь, на седьмом этаже, там пили сильно, курили, соседи на них жаловались постоянно. Снимали недолго, точно меньше пары месяцев, —рассказала Полина.

