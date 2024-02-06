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«Запах такой, что глаза слезятся»: сибирячка заявила, что сосед завалил мусором квартиру — он оставляет отходы в подъезде

Сообщение об этом поступило в полицию

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В сообщении сказано, что инцидент произошел в доме по улице Иванова

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Жительница Новосибирска сообщила о соседе, который оставляет мусор в подъезде. Как рассказала сибирячка в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», проблема с захламленной площадкой в доме образовалась после того, как в квартире жильца перестали помещаться отходы.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в доме №26 по улице Иванова в Советском районе Новосибирска.

— Сосед носит в свою квартиру мусор с ближайших свалок. Когда он (мусор, — прим.ред.) перестал помещаться в квартире, решил складировать его в подъезде, — написала автор поста. — Мусор выносили соседи, но он приносит его еще больше. В подъезде запах такой, что глаза слезятся.

В сообщении сказано, что новосибирцы обращались в том числе в полицию. НГС написал автору поста с целью узнать подробности происшествия, но сибирячка не ответила на сообщение журналиста.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области изданию уточнили, что сообщение о ситуации в доме поступило сегодня. Специалисты проведут проверку в рамках компетенции.

Весной прошлого года корреспондент НГС побывал в квартире, владелица которой копила в жилье мусор. Подробности — в материале.

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