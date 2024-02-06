Мощный шторм отрезал Сочи от мира: сотни туристов заперты в горах, десятки самолетов отменены

Пассажирам, которые спешат в аэропорт, проводники предлагали идти пешком на автовокзал.



— Мы подождали 30 минут и решили пройти к вокзалу, посмотреть обстановку. Я, девочка, две женщины пожилого возраста пришли на вокзал Туапсе, оказалось, что автобусов не будет, — рассказала нашим коллегам из издания SOCHI1.RU одна из пассажирок, застрявших в поезде. — Потом объявили, что будет электричка, но ее тоже через некоторое время отменили. Мы стали вызывать такси, заказ принимают, но машина не приходит. Подходят таксисты и предлагают до Лазаревского доехать сначала по 5000 с человека, потом 15 000 . Позорище. Люди соглашались, так как опаздывали в аэропорт.

