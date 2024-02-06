Мощный шторм отрезал Сочи от мира: сотни туристов заперты в горах, десятки самолетов отменены

На Краснодарский край обрушился шторм, из-за которого регион оказался отрезан от остальной России. Непогода пришла в Сочи в воскресенье, 4 февраля — осадки затопили улицы, а штормовой ветер опрокидывал деревья на припаркованные автомобили.
Ночью в понедельник ливни размыли землю, и на железнодорожные пути сошел оползень — авария произошла на перегоне Дагомыс — Лоо. Восемнадцать поездов оказались задержаны, еще несколько рейсов пришлось отменить. Восстанавливать движение помогают сотрудники МЧС.
— Пассажирам поездов дальнего следования уже выдано более 3,3 тысячи продуктовых наборов. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, — говорится в сообщении РЖД. — Все пассажиры находятся в поездах до восстановления движения.
Пассажирам, которые спешат в аэропорт, проводники предлагали идти пешком на автовокзал.
— Мы подождали 30 минут и решили пройти к вокзалу, посмотреть обстановку. Я, девочка, две женщины пожилого возраста пришли на вокзал Туапсе, оказалось, что автобусов не будет, — рассказала нашим коллегам из издания SOCHI1.RU одна из пассажирок, застрявших в поезде. — Потом объявили, что будет электричка, но ее тоже через некоторое время отменили. Мы стали вызывать такси, заказ принимают, но машина не приходит. Подходят таксисты и предлагают до Лазаревского доехать сначала по 5000 с человека, потом
Позже для пассажиров поездов пустили автобусы до центра Сочи, вокзалов и аэропортов. Желающих поскорее добраться до пунктов назначения набралось около 3,5 тысячи человек. Из-за такого наплыва в аэропорту случился коллапс: рейсы отменяли один за другим, а люди всё продолжали прибывать. В заложниках стихии оказались и те, кто летел в Сочи. Например, пассажиры, летевшие из Сургута, пережидали непогоду на аэродроме Минеральных Вод — 10 часов они провели в самолете без еды (ее можно было только купить), а воду пришлось выпрашивать. Некоторые пассажиры, планировавшие пересадку, потеряли свои билеты.
Только в ночь на вторник закрытый из-за непогоды аэропорт Сочи начал принимать и отправлять самолеты.
Пострадали от шторма и туристы на Красной Поляне — из-за снегопада, ветра и грозы горнолыжным курортам пришлось закрыть трассы и канатные дороги. Отдыхающие устроили давку, пытаясь пробраться на немногочисленные доступные склоны.
Синоптики прогнозируют, что шторм продлится до конца 6 февраля. До тех пор все службы города работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют соблюдать меры осторожности всем, кто сейчас находится в регионе.