Самолет с известными фигуристами и Татьяной Тарасовой врезался в сугроб при посадке в Саранске

Самолет с известными фигуристами и заслуженным тренером Татьяной Тарасовой на борту врезался в сугроб при посадке в аэропорту Саранска. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
Известно, что борт выполнял рейс
Среди пассажиров были тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Они прилетели в Саранск на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Также на борту находились спортивный комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала.
Татьяна Тарасова дала короткий комментарий после инцидента: тренер сказала, что находится в самолете вместе с коллегами и помощниками и ждет, когда их спустят.
В Приволжской транспортной прокуратуре прокомментировали инцидент. Там сообщили, что никто не пострадал.
— В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Рузаевской транспортной прокуратуры, — передали в ведомстве.