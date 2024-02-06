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Самолет с известными фигуристами и Татьяной Тарасовой врезался в сугроб при посадке в Саранске

На борту находились 87 пассажиров

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Фото, предположительно, с места происшествия

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Самолет с известными фигуристами и заслуженным тренером Татьяной Тарасовой на борту врезался в сугроб при посадке в аэропорту Саранска. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Известно, что борт выполнял рейс № 6165 по маршруту Шереметьево — Саранск. Внутри находились 87 пассажиров и члены экипажа.

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Среди пассажиров были тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Они прилетели в Саранск на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Также на борту находились спортивный комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала.

Татьяна Тарасова дала короткий комментарий после инцидента: тренер сказала, что находится в самолете вместе с коллегами и помощниками и ждет, когда их спустят.

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Видео: ENews112 / t.me

В Приволжской транспортной прокуратуре прокомментировали инцидент. Там сообщили, что никто не пострадал.

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— В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Рузаевской транспортной прокуратуры, — передали в ведомстве.

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