Семье из Карасука, у которой в пожаре погибла девочка, выделили квартиру

Семье из Карасука Новосибирской области, в чьем доме 31 января случился пожар, выделили временную 3-комнатную квартиру. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в администрации Карасукского района.
В ответе на запрос сказано, что выделенное пострадавшим жилье — из муниципального маневренного фонда.
Ранее стало известно, что в пожаре погибла 2-летняя девочка. Было возбуждено уголовное дело. В момент трагедии в доме находились беременная мать умершего ребенка, ее старший 3-летний сын и 17-летний брат — об этом корреспонденту заявила знакомая семьи Тамара.
По информации женщины, девушка успела выбежать из горевшего строения, чтобы вызвать скорую, а подросток мог вынести из огня маленького мальчика. Хозяйка дома Наталья в это время была на работе.
— Они тоже еще в шоке, толком рассказать не могут, — на прошедшей неделе поделилась своей версией Тамара.
Прошлой весной во время пожара в городе Татарске Новосибирской области погибла 8-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело.