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Проблема

Ничего не видит с рождения. Слепого инвалида выгнали из кафе из-за собаки-поводыря. Как еще его притесняли

Не только в общепите есть проблемы у незрячих людей

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Александр Лукке и Дункель не разлей вода с конца сентября 2023 года

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В одном из красноярских кафе сети быстрого питания «ДенДенер» инвалиду по зрению отказали в обслуживании из-за собаки-поводыря и угрожали ему полицией, если он не покинет помещение. Всё произошло еще в октябре 2023 года, но стало известно об этом только сейчас. Новость произвела общественный резонанс, потому что незрячие люди с собаками-поводырями регулярно становятся жертвами непонимания со стороны здоровых соотечественников. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина встретилась с пострадавшим в этой ситуации Александром Лукке и его псом Дункелем, приехавшим, к слову, из Германии.

Александр не видит с рождения

Александр не видит с рождения

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Без собаки тяжело

Александру 22 года. Молодой человек ничего не видит с рождения — у него хормозомный ретиношизис. Это глазное заболевание с аномальным расщеплением нейросенсорных слоев сетчатки. И оно не единственное, которое диагностировали Александру.

Большая часть жизни молодого человека прошла и проходит по сей день в Красноярске. У Александра — непростая судьба. Его родителей лишили прав, из-за чего он остался сиротой и долгое время жил в интернате для слепых и слабовидящих. Еще ребенком Саша побывал и в приемной семье, но опекуны тоже оказались не самыми добропорядочными. В 18 лет парня отпустили в свободное плавание. Сейчас он живет в общежитии при университете один в трехместной комнате и получает сразу два образования: в Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины учится на кинолога, а на юридическом — проходит переподготовку.

Раньше Александр передвигался либо с тростью, либо с сопровождающим.

— Тогда у меня зрение было получше. Я мог пройтись и без трости. А сейчас без собаки тяжело, — говорит Александр.

Раньше Александр передвигался только с тростью, теперь он делает это еще и в сопровождении собаки

Раньше Александр передвигался только с тростью, теперь он делает это еще и в сопровождении собаки

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30 сентября 2023 года у него появился Дункель — самец немецкой овчарки. Псу 2,5 года, он родом из Германии. В феврале 2023 года Дункель приехал в Россию, сначала в школу подготовки собак-проводников в Купавне, где готовился ко встрече со своим подопечным. А уже в сентябре пес познакомился с Александром. Саше тоже предстояло пройти целый квест — он сдавал экзамен, чтобы иметь собаку-проводника. Теперь они не разлей вода. Александр ласково называет своего четвероногого друга Дуня или Дуняша и дает ему вкусняшки, когда тот хорошо выполнил свою работу (то есть всегда).

Александр кормит Дункеля вкусняшками, когда тот хорошо выполняет свою работу

Александр кормит Дункеля вкусняшками, когда тот хорошо выполняет свою работу

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Павильон сети быстрого питания «ДенДенер» находится через дорогу от общежития, в котором живет Александр, — прямо на конечной остановке автобусов и троллейбусов. Поздно вечером 11 октября молодой человек возвращался с занятий и решил перекусить шаурмой. Когда он зашел в заведение, его тут же попросили выйти. Причина — собака. Не остановило сотрудников и полное обмундирование пса-поводыря.

— Я пытался объяснить им, что это собака-проводник, что у нас есть Федеральный закон 181 (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». — Прим. ред.), показывал, что на собаке спецшлейка, у меня в руке белая трость — уже понятно, что что-то не так, но они не хотели меня слушать, сказали, что они либо не обслуживают меня, либо чтобы я оставил собаку на улице. Это то же самое, если колясочнику сказать оставить коляску, — рассказал Александр.

То самое кафе, из которого Александра пытались выгнать

То самое кафе, из которого Александра пытались выгнать

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Молодой человек немного растерялся от такого отказа, но тут же пришел в себя и вызвал полицию.

— Я сел за столик, Дункель у меня лег, тогда он очень устал и сразу уснул. Они [сотрудницы кафе] делали вид, что меня не существует, то есть абсолютно игнорировали мое присутствие в заведении. [Сотрудницы] связались с владельцем сети, спрашивали у него: «Что делать?», говорили, что я вызвал наряд полиции, — рассказывает Александр.

Пес так устал в тот день, что уснул до приезда полиции

Пес так устал в тот день, что уснул до приезда полиции

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Он написал заявление на сотрудников кафе, а также на его владельца. На следующий день Александр написал жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру. В итоге ИП Васильевой Н. И., которая владеет этой сетью кафе быстрого питания, вынесли предупреждение.

— За отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, предусмотрена административная ответственность, — уточнили в Роспотребнадзоре.

У пса были все опознавательные знаки, но сотрудники проигнорировали их

У пса были все опознавательные знаки, но сотрудники проигнорировали их

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Женщина, которая отказала Александру приготовить шаурму, больше не работает в кафе. Об этом 29 января корреспондентам NGS24.RU сообщили нынешние сотрудницы заведения, того самого, откуда выгоняли Александра вместе с собакой-поводырем.

— С нами поговорили, всё объяснили. Теперь мы всё знаем, — коротко объяснили сотрудницы кафе.

Вероятнее всего, речь идет о том, что руководство провело ликбез по поводу незрячих людей с собаками-поводырями.

В кафе есть запрет на посещение с собаками, но на собак-поводырей он не распространяется

В кафе есть запрет на посещение с собаками, но на собак-поводырей он не распространяется

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Буквально в 100 метрах от кафе, а то и меньше, находится булочная, в которую ходит Александр.

— Дуня-я-яша, — радостно протягивает продавец булочек.

— Вот тут меня всегда рады видеть, — улыбается Александр.

— Это же очевидно! Не должно возникать даже никаких мыслей о том, что может быть не так, когда такой человек в сопровождении собаки заходит в помещение, — высказалась продавщица.

В этой булочной всегда рады Александру и Дункелю

В этой булочной всегда рады Александру и Дункелю

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Сразу напротив булочной стоит еще один павильон, тоже с шаурмой. Александр ходит и туда, и там не возникает никаких проблем.

Ситуация с кафе — не единственная, с которой пришлось столкнуться Александру. Например, молодой человек на регулярной основе отстаивает свои права в общественном транспорте. Кондукторы так и норовят выудить у него еще 36 рублей за проезд собаки, тогда как такая собака ездит в автобусах бесплатно.

— Например, в 43-м автобусе кондуктор пытался требовать с меня деньги за собаку. А собака-проводник ездит в любом виде транспорта бесплатно. Я ей объяснил, что есть Федеральный закон 181, по которому собаки ездят бесплатно. Она мне ответила, что она о таком законе не слышала, значит его нет. На что я подал заявление в департамент транспорта, кондуктору вынесли дисциплинарное взыскание, — поделился Александр. — Я ехал на 5-м автобусе. Там кондуктор тоже попытался деньги взять. Я ей объяснил, и она быстро отстала. Но потом пошла по автобусу и среди женщин предпенсионного и пенсионного возраста распространяла информацию о том, что собака без намордника злая, плохая, в общем всячески агитировала людей против меня и против собаки.

Нарушили сразу несколько законов

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил NGS24.RU, что сотрудники кафе нарушили как минимум два закона — о защите прав потребителей и о социальной защите инвалидов в РФ (тот самый ФЗ № 181, о котором не раз упоминал Александр).

— Люди, видимо, совершенно не знают законов. Поэтому все сотрудники должны быть проинструктированы, — отметил Павел Шапкин.

Собаку-поводыря должны пускать везде и всегда без лишних вопросов

Собаку-поводыря должны пускать везде и всегда без лишних вопросов

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По мнению Павла Шапкина, проблема таких ситуаций кроется в незнании людьми законов, особенно закона о социальной защите инвалидов в РФ.

— Пока кто-то не столкнется с такими проблемами, они не будут изучать их. С другой стороны, если они открыли предприятие общественного питания, то обязаны выполнять те требования, которые к ним устанавливаются. В частности, есть специальные законодательства по оборудованию возможностей инвалидам посещать эти места. То есть они должны хотя бы знать, что такие требования существуют. И за их невыполнение грозит ответственность, — заключил председатель.

«Нет понимания, что это не просто собака»

В Красноярском крае живет 20 собак-проводников, 12 из них находятся в Красноярске. Член краевого правления Всероссийского общества слепых, председатель местной организации «Октябрьская» и руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор» Елена Чернышева рассказала NGS24.RU, что незрячие люди с собаками-поводырями если не каждый день, то с заметной периодичностью сталкиваются с таким отношением, с которым столкнулся Александр.

— Просто такие как Александр не будут молчать. Это правильное решение, потому что пока о таких ситуациях не узнает окружающий мир, ничего не сдвинется с мертвой точки. А мы, к сожалению, почти каждый день сталкиваемся с такими ситуациями в транспорте, в магазинах, в аптеках, в поликлиниках, в больницах, в почтовых отделениях, — объяснила Елена Чернышева. — Бывает, что куда бы ни зашел, один только негатив. Бывает, заходишь — абсолютно позитивное отношение. Как правило, те люди, которые лояльно относятся к самим собакам, они и к нашим лояльны. Те, кто не любит по какой-то причине собак, наоборот. А у большинства людей нет понимания, что это не просто собака. В первую очередь это техническое средство реабилитации.

Даже удивительно, что здоровые люди создают такие проблемы незрячим

Даже удивительно, что здоровые люди создают такие проблемы незрячим

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Елена Чернышева руководит клубом владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», который создали в апреле 2023 года. Его участники активно работают над тем, чтобы к людям с собаками-поводырями было человеческое отношение.

— Мы проводим уроки добра, проводим встречи, публикуем на сайте информацию о собаках-проводниках от нашей краевой организации Всероссийского общества слепых. «Красный Крест» нам в этом успешно помогает. Донести информацию до каждого, естественно, мы не можем. Но, по крайней мере, даже вот за последнее время, сколько у нас было проведено уроков добра и встреч, иногда бывает, идешь по улице, и я вот слышу: «Мама, мама! Смотри, это собачка-проводник слепого». Вот дети знают, не все, но, по крайней мере, в тех школах, детсадах, где мы были. Будем надеяться, что больше и больше людей будут про это узнавать, лояльно и по-человечески к нам относиться, — заключила руководитель клуба.

Редко, но метко

Президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин рассказал NGS24.RU, что в целом по России отмечается положительная динамика адекватного отношения к незрячим людям, которые передвигаются с собаками-проводниками. Если такие ситуации, как в случае с Александром, и происходят, то в очень редких случаях.

— Мы ведем активную и непрерывную работу не только с общественностью, но и законодательными органами, — сказал Владимир Сипкин. — По России практика положительная в большинстве случаев. Да, есть исключения. Но, к сожалению, есть разные люди и разные понимания. Поэтому, к сожалению, такие моменты случаются не только у нас, а в разных местах.

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