Ничего не видит с рождения. Слепого инвалида выгнали из кафе из-за собаки-поводыря. Как еще его притесняли

В одном из красноярских кафе сети быстрого питания «ДенДенер» инвалиду по зрению отказали в обслуживании из-за собаки-поводыря и угрожали ему полицией, если он не покинет помещение. Всё произошло еще в октябре 2023 года, но стало известно об этом только сейчас. Новость произвела общественный резонанс, потому что незрячие люди с собаками-поводырями регулярно становятся жертвами непонимания со стороны здоровых соотечественников. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина встретилась с пострадавшим в этой ситуации Александром Лукке и его псом Дункелем, приехавшим, к слову, из Германии.
Без собаки тяжело
Александру
Большая часть жизни молодого человека прошла и проходит по сей день в Красноярске. У Александра — непростая судьба. Его родителей лишили прав, из-за чего он остался сиротой и долгое время жил в интернате для слепых и слабовидящих. Еще ребенком Саша побывал и в приемной семье, но опекуны тоже оказались не самыми добропорядочными. В
Раньше Александр передвигался либо с тростью, либо с сопровождающим.
— Тогда у меня зрение было получше. Я мог пройтись и без трости. А сейчас без собаки тяжело, — говорит Александр.
30 сентября 2023 года у него появился Дункель — самец немецкой овчарки. Псу
Павильон сети быстрого питания «ДенДенер» находится через дорогу от общежития, в котором живет Александр, — прямо на конечной остановке автобусов и троллейбусов. Поздно вечером 11 октября молодой человек возвращался с занятий и решил перекусить шаурмой. Когда он зашел в заведение, его тут же попросили выйти. Причина — собака. Не остановило сотрудников и полное обмундирование пса-поводыря.
— Я пытался объяснить им, что это собака-проводник, что у нас есть Федеральный
Молодой человек немного растерялся от такого отказа, но тут же пришел в себя и вызвал полицию.
— Я сел за столик, Дункель у меня лег, тогда он очень устал и сразу уснул. Они [сотрудницы кафе] делали вид, что меня не существует, то есть абсолютно игнорировали мое присутствие в заведении. [Сотрудницы] связались с владельцем сети, спрашивали у него: «Что делать?», говорили, что я вызвал наряд полиции, — рассказывает Александр.
Он написал заявление на сотрудников кафе, а также на его владельца. На следующий день Александр написал жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру. В итоге
— За отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, предусмотрена административная ответственность, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Женщина, которая отказала Александру приготовить шаурму, больше не работает в кафе. Об этом 29 января корреспондентам NGS24.RU сообщили нынешние сотрудницы заведения, того самого, откуда выгоняли Александра вместе с собакой-поводырем.
— С нами поговорили, всё объяснили. Теперь мы всё знаем, — коротко объяснили сотрудницы кафе.
Вероятнее всего, речь идет о том, что руководство провело ликбез по поводу незрячих людей с собаками-поводырями.
Буквально в 100 метрах от кафе, а то и меньше, находится булочная, в которую ходит Александр.
— Дуня-я-яша, — радостно протягивает продавец булочек.
— Вот тут меня всегда рады видеть, — улыбается Александр.
— Это же очевидно! Не должно возникать даже никаких мыслей о том, что может быть не так, когда такой человек в сопровождении собаки заходит в помещение, — высказалась продавщица.
Сразу напротив булочной стоит еще один павильон, тоже с шаурмой. Александр ходит и туда, и там не возникает никаких проблем.
Ситуация с кафе — не единственная, с которой пришлось столкнуться Александру. Например, молодой человек на регулярной основе отстаивает свои права в общественном транспорте. Кондукторы так и норовят выудить у него еще 36 рублей за проезд собаки, тогда как такая собака ездит в автобусах бесплатно.
— Например, в
Нарушили сразу несколько законов
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил NGS24.RU, что сотрудники кафе нарушили как минимум два закона — о защите прав потребителей и о социальной защите инвалидов в РФ (тот самый
— Люди, видимо, совершенно не знают законов. Поэтому все сотрудники должны быть проинструктированы, — отметил Павел Шапкин.
По мнению Павла Шапкина, проблема таких ситуаций кроется в незнании людьми законов, особенно закона о социальной защите инвалидов в РФ.
— Пока кто-то не столкнется с такими проблемами, они не будут изучать их. С другой стороны, если они открыли предприятие общественного питания, то обязаны выполнять те требования, которые к ним устанавливаются. В частности, есть специальные законодательства по оборудованию возможностей инвалидам посещать эти места. То есть они должны хотя бы знать, что такие требования существуют. И за их невыполнение грозит ответственность, — заключил председатель.
«Нет понимания, что это не просто собака»
В Красноярском крае живет 20 собак-проводников, 12 из них находятся в Красноярске. Член краевого правления Всероссийского общества слепых, председатель местной организации «Октябрьская» и руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор» Елена Чернышева рассказала NGS24.RU, что незрячие люди с собаками-поводырями если не каждый день, то с заметной периодичностью сталкиваются с таким отношением, с которым столкнулся Александр.
— Просто такие как Александр не будут молчать. Это правильное решение, потому что пока о таких ситуациях не узнает окружающий мир, ничего не сдвинется с мертвой точки. А мы, к сожалению, почти каждый день сталкиваемся с такими ситуациями в транспорте, в магазинах, в аптеках, в поликлиниках, в больницах, в почтовых отделениях, — объяснила Елена Чернышева. — Бывает, что куда бы ни зашел, один только негатив. Бывает, заходишь — абсолютно позитивное отношение. Как правило, те люди, которые лояльно относятся к самим собакам, они и к нашим лояльны. Те, кто не любит по какой-то причине собак, наоборот. А у большинства людей нет понимания, что это не просто собака. В первую очередь это техническое средство реабилитации.
Елена Чернышева руководит клубом владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», который создали в апреле 2023 года. Его участники активно работают над тем, чтобы к людям с собаками-поводырями было человеческое отношение.
— Мы проводим уроки добра, проводим встречи, публикуем на сайте информацию о собаках-проводниках от нашей краевой организации Всероссийского общества слепых. «Красный Крест» нам в этом успешно помогает. Донести информацию до каждого, естественно, мы не можем. Но, по крайней мере, даже вот за последнее время, сколько у нас было проведено уроков добра и встреч, иногда бывает, идешь по улице, и я вот слышу: «Мама, мама! Смотри, это собачка-проводник слепого». Вот дети знают, не все, но, по крайней мере, в тех школах, детсадах, где мы были. Будем надеяться, что больше и больше людей будут про это узнавать, лояльно и по-человечески к нам относиться, — заключила руководитель клуба.
Редко, но метко
Президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин рассказал NGS24.RU, что в целом по России отмечается положительная динамика адекватного отношения к незрячим людям, которые передвигаются с собаками-проводниками. Если такие ситуации, как в случае с Александром, и происходят, то в очень редких случаях.
— Мы ведем активную и непрерывную работу не только с общественностью, но и законодательными органами, — сказал Владимир Сипкин. — По России практика положительная в большинстве случаев. Да, есть исключения. Но, к сожалению, есть разные люди и разные понимания. Поэтому, к сожалению, такие моменты случаются не только у нас, а в разных местах.