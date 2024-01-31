Ничего не видит с рождения. Слепого инвалида выгнали из кафе из-за собаки-поводыря. Как еще его притесняли

«Нет понимания, что это не просто собака»

В Красноярском крае живет 20 собак-проводников, 12 из них находятся в Красноярске. Член краевого правления Всероссийского общества слепых, председатель местной организации «Октябрьская» и руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор» Елена Чернышева рассказала NGS24.RU, что незрячие люди с собаками-поводырями если не каждый день, то с заметной периодичностью сталкиваются с таким отношением, с которым столкнулся Александр.

— Просто такие как Александр не будут молчать. Это правильное решение, потому что пока о таких ситуациях не узнает окружающий мир, ничего не сдвинется с мертвой точки. А мы, к сожалению, почти каждый день сталкиваемся с такими ситуациями в транспорте, в магазинах, в аптеках, в поликлиниках, в больницах, в почтовых отделениях, — объяснила Елена Чернышева. — Бывает, что куда бы ни зашел, один только негатив. Бывает, заходишь — абсолютно позитивное отношение. Как правило, те люди, которые лояльно относятся к самим собакам, они и к нашим лояльны. Те, кто не любит по какой-то причине собак, наоборот. А у большинства людей нет понимания, что это не просто собака. В первую очередь это техническое средство реабилитации.