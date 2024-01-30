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Каждое сообщение проверяют спецслужбы: по новосибирским чатам пошла спам-рассылка о расстрелах в школах

Такие сообщения появляются в разных регионах страны

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Полиция проводит проверку сообщений

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В Новосибирске в чатах WhatsApp и Telegram жители пересылают скриншоты с угрозами массовых расстрелов. Они сделаны с одного из Telegram-каналов. Его автор публикует фото с оружием и грозится устроить расстрелы в школах и других публичных местах. Похожая информация появляется и в других регионах — она не находит подтверждения.

Автор сообщений представляется Николаем и заявляет, что его действия не остановить. Он перечисляет и конкретные номера образовательных учреждений.

Скриншоты угроз имеются в распоряжении редакции.

По данным источника НГС, подобные сообщения и скрины из телеграм-каналов сейчас рассылаются по всей России. Подтверждений при проверках информация не находит. Спецслужбы проверяют каждое сообщение.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили на запрос по рассылке именно в чатах Новосибирска:

— По всем сообщениям проводится проверка, — подчеркнули в ведомстве.

В середине января новосибирцев перепугали сообщения в Telegram с фейковыми угрозами нападения на городские школы № 14 и 15. Жителей приглашают в анонимный канал, владелец которого выкладывает пугающие посты.

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