Каждое сообщение проверяют спецслужбы: по новосибирским чатам пошла спам-рассылка о расстрелах в школах

В Новосибирске в чатах WhatsApp и Telegram жители пересылают скриншоты с угрозами массовых расстрелов. Они сделаны с одного из Telegram-каналов. Его автор публикует фото с оружием и грозится устроить расстрелы в школах и других публичных местах. Похожая информация появляется и в других регионах — она не находит подтверждения.

