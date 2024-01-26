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Новосибирский зацепер прокатился по городу на троллейбусе и снял это на видео

За опасную езду ему может грозить штраф

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Неизвестный проехался на троллейбусе № 8

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В Новосибирске зацепер проехался на троллейбусе № 8. Опасную езду он снял на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как неизвестный зацепился за троллейбус сзади и проехал какое-то расстояние. Затем он прямо на ходу спрыгнул с общественного транспорта.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

Как рассказали в полиции Новосибирска, они следят, чтобы в городе не происходило подобных нарушений. По данным ведомства, если зацепер на видео несовершеннолетний, то через службу ПДН могут привлечь его родителей за ненадлежащее воспитание. Если же он старше 18 лет, то его могут оштрафовать на 500 рублей за выход на проезжую часть в неположенном месте.

В начале сентября в Алтайском крае 16-летнего подростка ударило током на железной дороге. Он забрался на вагон грузового поезда, чтобы сделать селфи.

ЗацеперТроллейбусНовосибирск
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