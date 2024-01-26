Новосибирский зацепер прокатился по городу на троллейбусе и снял это на видео

В Новосибирске зацепер проехался на троллейбусе
На кадрах видно, как неизвестный зацепился за троллейбус сзади и проехал какое-то расстояние. Затем он прямо на ходу спрыгнул с общественного транспорта.
Как рассказали в полиции Новосибирска, они следят, чтобы в городе не происходило подобных нарушений. По данным ведомства, если зацепер на видео несовершеннолетний, то через службу ПДН могут привлечь его родителей за ненадлежащее воспитание. Если же он старше 18 лет, то его могут оштрафовать на 500 рублей за выход на проезжую часть в неположенном месте.
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