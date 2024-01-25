«Шум был, а потом очень большой грохот». Жители села в Белгородской области — о моменте крушения военного самолета

24 января в Белгородской области рухнул российский военный самолет Ил-76, на борту которого было
Мы встретились с местными жителями, которые рассказали, что происходило в момент падения самолета.
На воротах яблоновской школы написано, что администрация не дает никаких комментариев. Зато с корреспондентом MSK1.RU поговорил водитель автобуса Юрий. Он возит на учебу и забирает оттуда детей из Яблоново и соседнего села Бубново. Он рассказал, что видел пожар после падения Ил-76.
— Детей я в тот момент не вез, но ждал, чтобы их в спорткомплекс отвезти. А самолет я видел уже после его падения на землю, он горел. Я не особо испугался. В Яблоново всякое происходит. Видел, как ракеты у нас сбивали, — рассказал Юрий.
Представитель местного совета ветеранов (его члены ходили сегодня возлагать цветы к стихийному мемориалу) Надежда Владимировна рассказала, что жители думали, что под селом сбили беспилотник. А потом увидели в новостях видео падения самолета.
— Мы услышали этот бух, и всё. В интернете прочитали сначала, что это беспилотник самолетного типа. Потом уже дочка позвонила, говорит: «Мам, у вас там самолет упал». Я говорю: «Дочь, беспилотник». А она говорит, что в интернете написано «самолет», и больше мы ничего не знаем. Господи, царство небесное этим ребятам [пилотам], что они увели от людей, — сказала она MSK1.RU.
Около одного из домов корреспонденты MSK1.RU встретили пенсионерку Анну. Она раньше жила в Сумах на Украине, где у нее осталась дочь. Пять лет назад она переехала в Белгородскую область к сыну. Когда на Яблоново падал самолет, она испугалась, что он может задеть село.
— Когда-то самолет пролетел прямо над хатой, я на диване сидела. Я аж подпрыгнула. Муж говорит: «А что ты испугалась, что ты боишься?» Да я же не знаю, что летит и куда летит. Вот он упал недалеко, а если бы на село, то и до нас бы достало, — рассказала она.
Сейчас местные спокойно гуляют по улицам и торопятся по делам. Жительница Белгорода Кристина приехала в Яблоново к своим родственникам. Она была у них дома, когда произошла авиакатастрофа. В это время она услышала сильный грохот.
— Сначала какой-то шум был, а потом очень большой грохот. И было страшно, потому что как-то даже не ожидали. Мы никуда не прятались, просто это было неожиданно. Возвращаться в Белгород пока не думала, — сказала она корреспонденту MSK1.RU.
Ближе всего к месту падения самолета оказались жители южной части села. Владимир живет рядом с церковью, которая находится довольно близко к месту падения самолета. Мужчина рассказал, что услышал два хлопка, но больше всего испугались его питомцы. При этом сам мужчина проявил хладнокровие и не запаниковал.
— Я один был, животные очень сильно испугались: у меня чихуахуа и кот. А я испугаться даже не успел. Потом, когда по новостям уже пошло, страшновато стало, — сказал Владимир MSK1.RU.
А вот у продавщицы Татьяны сегодня день рождения. Она рассказала MSK1.RU, что ждет дочку из соседнего села.
— А так, какое ж тут веселье, — посетовала она. — Мы прямо на краю живем. Первый раз было два хлопка небольших, а потом бахнуло. Мы быстрее в коридор забегать, думали: «Что такое?!» Аж окно задрожало. И всё, затихло, — вспомнила она. — Но наши пилоты — молодцы.
В селе накануне появился стихийный мемориал в память о погибших летчиках. Он находится рядом с мемориалом Великой Отечественной войны — братской могилой советских воинов. Мы рассказывали, кто пришел почтить память у мемориала и на панихиду.
Всё, что известно о ЧП, MSK1.RU собрал в одном видео и публиковал первые кадры, сделанные очевидцами крушения самолета. Прочитайте также рассказы местных жителей о моменте ЧП.