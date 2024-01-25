«Шум был, а потом очень большой грохот». Жители села в Белгородской области — о моменте крушения военного самолета

На воротах яблоновской школы написано, что администрация не дает никаких комментариев. Зато с корреспондентом MSK1.RU поговорил водитель автобуса Юрий. Он возит на учебу и забирает оттуда детей из Яблоново и соседнего села Бубново. Он рассказал, что видел пожар после падения Ил-76.

— Детей я в тот момент не вез, но ждал, чтобы их в спорткомплекс отвезти. А самолет я видел уже после его падения на землю, он горел. Я не особо испугался. В Яблоново всякое происходит. Видел, как ракеты у нас сбивали, — рассказал Юрий.