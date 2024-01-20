«Сил достаточно»: после коммунальных ЧП в Новосибирске Травников записал видео — в нем поручил дойти до каждой квартиры

После череды крупных коммунальных аварий, произошедших в Новосибирске в январе, губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал видеообращение. В нем поручил коммунальщикам завершить работы по устранению ЧП и «дойти до каждой квартиры». 20 января ролик появился в Telegram-канале главы региона.
Андрей Травников отметил, что заслушал доклад оперативного штаба под руководством своего заместителя Сергея Сёмки и поставил следующую задачу: при устранении последствий аварии максимально использовать все имеющиеся силы.
Кроме того, в подписи к видео сказано, что Травников поручил провести тщательное техническое расследование причин, по которым произошли аварии. На данный момент оно продолжается.
— Мне нужен не стандартный ответ: «Все сети сгнили», а четкое объяснение, почему в течение одной недели в микрорайоне города произошло такое количество порывов на трубах разного диаметра, — подчеркнул Травников в публикации.
Также Травников заявил о необходимости скорректировать ремонтную программу на 2024 год.
— Она в этом году запланирована в очередной раз с увеличением — больше, чем 2022 и 2023 году. С учетом ситуации, возможно, придется переставлять и накидываться на самые узкие места, — в видеообращении выразил свое мнение губернатор.
Глава региона упомянул и о том, что в ночь на 20 января были завершены работы по устранению возникших дефектов:
— Произведено заполнение всех трубопроводов, поднято давление и продолжаются работы по подключению оставшихся домов в Ленинском районе к нормальному теплоснабжению. На дневную смену собраны достаточные силы для завершения работ по перезапуску домов. Практически на каждый дом привлечена бригада из разных муниципалитетов и предприятий Новосибирской области.
В частности, дефекты были устранены на улицах Титова и Петропавловской, сообщили ранее в региональном Министерстве ЖКХ.
Накануне, 19 января, более ста домов на левобережье Новосибирска остались без тепла и горячей воды — дефект нашли на Титова. До этого крупные коммунальные аварии произошли на Пархоменко (11 января) и на Петропавловской (17 января). Из-за коммунального коллапса в городе ввели режим ЧС.