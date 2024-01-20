«Сил достаточно»: после коммунальных ЧП в Новосибирске Травников записал видео — в нем поручил дойти до каждой квартиры

Накануне, 19 января, более ста домов на левобережье Новосибирска остались без тепла и горячей воды — дефект нашли на Титова. До этого крупные коммунальные аварии произошли на Пархоменко (11 января) и на Петропавловской (17 января). Из-за коммунального коллапса в городе ввели режим ЧС.

