Собака искусала трехлетнюю девочку в Новосибирской области — как наказали хозяина животного

По данным ведомства, 23 июля 2023 года житель Карасука не уследил за своей собакой, которая выбежала со двора и напала на маленькую девочку. На момент происшествия ребенку было 3,5 года. Животное прокусило девочке голень, кроме того малышка сильно испугалась.