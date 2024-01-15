Собака искусала трехлетнюю девочку в Новосибирской области — как наказали хозяина животного

В Новосибирской области оштрафован житель Карасука, который выпускал свою собаку свободно гулять по улицам. Такое решение принял районный суд, рассказали в областной прокуратуре.
По данным ведомства, 23 июля 2023 года житель Карасука не уследил за своей собакой, которая выбежала со двора и напала на маленькую девочку. На момент происшествия ребенку было 3,5 года. Животное прокусило девочке голень, кроме того малышка сильно испугалась.
— В связи с этим прокурор Карасукского района обратился в суд в интересах пострадавшей с требованиями о взыскании с ответчика денежных средств в счет компенсации морального вреда, а так же материального ущерба, причиненного ввиду необходимости приобретения лекарственных препаратов для прохождения лечения, — сообщили в областной прокуратуре.
15 января 2024 года районный суд постановил, что хозяин собаки нарушил закон об ответственном обращении с животными, и должен заплатить родителям пострадавшего ребенка.
— Карасукским районным судом исковые требования прокурора района удовлетворены, с владельца животного в счет компенсации морального вреда взыскано 20 тысяч рублей и более 2 тысяч рублей в счет компенсации средств, затраченных на лечение, — уточнили в прокуратуре.
Ранее НГС писал о том, что нападение маламута на ребенка под Новосибирском попало на видео. Мальчика спасли прохожие, но агрессивная собака успела серьезно искусать его.