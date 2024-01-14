«Возвращались в горящее здание, чтобы не замерзнуть». Как сотрудники Wildberries спасались от пожара

По предварительным данным, все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. Ущерб от пожара, по предварительным данным, может составить 10–11 миллиардов рублей



Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверку контролирует прокуратура. Ранее «Фонтанке» стало известно, что Госстройнадзор (ГАСН) не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса онлайн-ретейлера Wildberries на Московском шоссе, 153.







«У нас сегодня второй день рождения»

Владимир всего 4 дня назад приехал в Петербург из-под Нефтеюганска. Пожар на складе в Шушарах застал его в конце второй по счету смены. Кто-то дал ему куртку — на улицу, как и все, он выскочил в рабочей одежде (личные вещи сдаются перед сменой). Он растерян, не знает, что делать, — на работе осталась вся одежда, паспорт, ключи от комнаты, деньги.