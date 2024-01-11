«Невозможно быстро всё нормализовать»: когда тепло вернется в квартиры и что с прорванной трубой

Работы на участке на Пархоменко, 107, где произошел прорыв, собираются закончить к 20–21 часу сегодня, 11 января. Об этом NGS.RU рассказал главный инженер ООО «НТСК» Сергей Срыбных.
— Это не авария, а инцидент. Не самый большой в Новосибирске. В прошлом году в Дзержинском районе больше жителей под отключение попало, — отметил Сергей Срыбных.
Как объяснил представитель СГК, сейчас специалисты определились с местом, где произошел прорыв, и начали демонтажные работы.
— У нас левый берег — довольно сложная система, сразу несколько источников связано: ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Кировская котельная. Ночью у нас произошел дефект на улице Пархоменко и гидравлический эффект был на всех трех зонах. В данным момент участок локализован. Было отключено 104 МКД — сейчас нам удалось минимизировать до 68 жилых домов. Порядка 9700 жителей находятся под отключением. Остальным мы устанавливаем гидравлический режим и подаем тепло потребителям, — рассказал Сергей Срыбных.
Как добавил главный инженер, с Пархоменко вода потекла на Троллейную и Широкую. Специалисты СГК вместе с городскими властями уже откачали ее, также они почистили грейдерами дорогу.
Как добавил Сергей Срыбных, сейчас на тех участках, где стоит вода, будут работать специалисты вместе с управляющими компаниями и городскими представителями. В чем именно причина прорыва, пока специалисты не говорят — она будет известна, когда демонтируют участок трубопровода.
— По данному участку мы приступили к демонтажным работам. К 20–21 часу мы планируем здесь работы закончить и подать тепло. После этого мы телефонограмму дадим в диспетчерскую и управляющие компании начнут подключать потребителей, — рассказал главный инженер.
Прорвалась магистральная труба, диаметр которой — 700 миллиметров. Сеть не входила в план ремонта в 2024 году. Этот вопрос будут рассматривать после того, как определятся с состоянием трубы и характером повреждений.
Всего сейчас на месте работают 17 человек и 8 единиц техники. Новую трубу уже привезли — ее будут менять. Специалисты определяют длину участка. Также идут работы по восстановлению гидравлического режима в городе.
— Гидравлический режим ухудшен по левому берегу. Сейчас он восстанавливается. Невозможно быстро, в течение 15 минут, всё нормализовать. Давление поднимается медленно, чтобы не было новых повреждений. Ориентировочно планируем закончить в 15:00, — сообщил сотрудник СГК.
Также Сергей Срыбных успокоил тех, кто переживает за трубы в домах: они за это время перемерзнуть не должны.
Авария в Ленинском районе произошла около 2 часов ночи. Улицы города затопила горячая вода, а сотни домов остались без тепла. NGS.RU собирает всё, что известно о происходящем, в онлайн-хронике.