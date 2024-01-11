«Невозможно быстро всё нормализовать»: когда тепло вернется в квартиры и что с прорванной трубой

— Это не авария, а инцидент. Не самый большой в Новосибирске. В прошлом году в Дзержинском районе больше жителей под отключение попало, — отметил Сергей Срыбных.



Как объяснил представитель СГК, сейчас специалисты определились с местом, где произошел прорыв, и начали демонтажные работы.