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В Сибири администратор кафе расстрелял мужчину из травматического оружия. Два выстрела пришлись в голову

Красноярцу удалось выжить

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Красноярцу удалось выжить

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В ночь с 6 на 7 января в красноярском кафе «На берегу» на Ульяновском проспекте мужчину расстреляли из травматического оружия, об этом рассказал источник NGS24.RU.

В полицию поступило сообщение, что в одном из кафе слышны выстрелы. Как рассказал собеседник редакции, посетители начали ругаться, но дракой дело не закончилось. Один из участвующих в конфликте, администратор кафе, достал травматическое оружие и почти в упор четыре раза выстрелил в обидчика. Две пули попали в голову.

51-летнего пострадавшего увезли в краевую больницу с кровопотерей. Мужчина выжил. Сам стрелок скрылся, однако сотрудники полиции его быстро нашли. Им оказался 45-летний красноярец. Мужчину задержали, а пистолет изъяли.

Директор кафе в разговоре с корреспондентом NGS24.RU ответила, что не знает о произошедшем и «слышит об этом первый раз».

На видео мужчина рассказал, что стрелял в знакомого. Ранее он был судим, как сам сказал полицейским, по «маленьким» статьям.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МВД24 / t.me

Полиция возбудила уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

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