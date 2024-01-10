В Сибири администратор кафе расстрелял мужчину из травматического оружия. Два выстрела пришлись в голову

В ночь с 6 на 7 января в красноярском кафе «На берегу» на Ульяновском проспекте мужчину расстреляли из травматического оружия, об этом рассказал источник NGS24.RU.
В полицию поступило сообщение, что в одном из кафе слышны выстрелы. Как рассказал собеседник редакции, посетители начали ругаться, но дракой дело не закончилось. Один из участвующих в конфликте, администратор кафе, достал травматическое оружие и почти в упор четыре раза выстрелил в обидчика. Две пули попали в голову.
Директор кафе в разговоре с корреспондентом NGS24.RU ответила, что не знает о произошедшем и «слышит об этом первый раз».
На видео мужчина рассказал, что стрелял в знакомого. Ранее он был судим, как сам сказал полицейским, по «маленьким» статьям.
Полиция возбудила уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.