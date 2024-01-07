Десять человек пострадали, двое погибли: на алтайской трассе столкнулись четыре машины, среди них — КАМАЗ

На алтайской трассе столкнулись четыре автомобиля, среди них КАМАЗ. В аварии пострадали десять человек, два человека погибли. Об этом сообщили в МЧС и прокуратуре региона.

По данным МЧС, авария произошла 7 января в Зональном районе, на трассе столкнулись четыре автомобиля: две легковые машины, микроавтобус и КАМАЗ. В ДТП пострадали десять человек, в том числе пять детей, их для осмотра доставили в больницу. В прокурате сообщили, что медицинская помощь потребовалась четырем детям, погибли два человека.