В Новосибирске сообщили о младенце, который впал в кому, — СК начал проверку

В Новосибирске следователи начали проверку из-за сообщения о ребенке, который в тяжелом состоянии попал в больницу. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Как сообщили в ведомстве, данные о происшествии появились в СМИ 24 декабря.
— Сегодня в одном из средств массовой информации опубликована информация о том, что в медицинское учреждение доставлена малолетняя девочка в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.
По сообщению следственный отдел по Первомайскому району Новосибирска организовал проведение процессуальной проверки. Специалисты устанавливают обстоятельства, которые изложили в СМИ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Информация о происшествии появилась днем 24 декабря в соцсетях. Как сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика, девочке, которую доставили в больницу, якобы всего 15 дней.
— Девочке 15 дней, сейчас находится в коме, — заявили в Сети.
Анонимный пользователь соцсети утверждает, что младенца якобы ударили о подлокотник дивана, позже ему вызвали скорую помощь. Информация, которую опубликовали в соцсетях, официально не подтверждена.
НГС обратился к руководству медицинского учреждения, в которое, предположительно, был доставлен ребенок, с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент издания также обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с целью узнать подробности ситуации.
24 декабря стало известно, что в Республике Хакасия дети получили травмы, упав со строящейся горки. Из-за происшествия следователи возбудили уголовное дело.