В Новосибирске сообщили о младенце, который впал в кому, — СК начал проверку

В Новосибирске следователи начали проверку из-за сообщения о ребенке, который в тяжелом состоянии попал в больницу. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Как сообщили в ведомстве, данные о происшествии появились в СМИ 24 декабря.