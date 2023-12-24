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Девочки сломали ноги, а мальчик — позвоночник: в Хакасии дети упали со строящейся горки

Примерная высота падения была около трех метров

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На горке одновременно гуляли больше 10 детей

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В Респулике Хакасия дети получили травмы, упав со строящейся горки. Как рассказали в телеграм-канале СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

— Предварительно установлено, что около 16 часов 23 декабря 2023 года более 10 детей играли на площади, расположенной по улице Базарной поселка Усть-Абакан Усть-Абаканского района РХ, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с 3-метровой высоты, — рассказали в СК.

При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У девочек 10 и 11 лет зафиксировали переломы ног, мальчик получил травму позвоночника и 7-летняя девочка ушибы.

Следователи СК установили, что на горке катались дети, хотя объект не получил результат и не имел запрещающих эксплуатацию ограждений. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство объекта.

На этой неделе сообщили о том, что девочка упала в яму в Кировском районе. По словам автора, пострадавшая замерзла, ее увезли в больницу.

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