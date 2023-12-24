Девочки сломали ноги, а мальчик — позвоночник: в Хакасии дети упали со строящейся горки

В Респулике Хакасия дети получили травмы, упав со строящейся горки. Как рассказали в телеграм-канале СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования по пункту «в»
— Предварительно установлено, что около 16 часов 23 декабря 2023 года более
При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У девочек 10 и 11 лет зафиксировали переломы ног, мальчик получил травму позвоночника и
Следователи СК установили, что на горке катались дети, хотя объект не получил результат и не имел запрещающих эксплуатацию ограждений. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство объекта.
На этой неделе сообщили о том, что девочка упала в яму в Кировском районе. По словам автора, пострадавшая замерзла, ее увезли в больницу.