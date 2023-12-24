Девочки сломали ноги, а мальчик — позвоночник: в Хакасии дети упали со строящейся горки

В Респулике Хакасия дети получили травмы, упав со строящейся горки. Как рассказали в телеграм-канале СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).