Мать выбросила новорожденного сына в сугроб. Почему она это сделала и где был отец — подробности

В Екатеринбурге мать выбросила новорожденного сына в снег. Женщина родила ребенка в квартире и поспешила от него избавиться: завернула в пакет и оставила умирать в сугробе. К счастью, ребенка нашел случайный прохожий — он приехал домой с работы в 4 утра и вызвал полицию. Что известно о ЧП, матери и состоянии ребенка — смотрите подробности в коротком видео чуть выше.
По данным полиции, отец ребенка мог и вовсе не знать о беременности женщины. Он живет в другом регионе. В причинах случившегося будут разбираться в МВД. Следователи завели уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса («Убийство матерью новорожденного ребенка»).
— Ситуация очевидная, статья 106 подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы, — объяснил нашим коллегам из E1.RU адвокат Сергей Колосовский. — Но здесь убийства не случилось. Это покушение на убийство, так как ребенок выжил по независящим от подозреваемой обстоятельствам. Значит, наказание не может быть больше трех четвертей от максимального срока, то есть ей грозит 3 года и 9 месяцев. Думаю, что возможности избежать наказания у этой женщины в данном случае нет.