«Машины затапливает по бампер»: двор пятиэтажки в Ленинском районе ушел под воду

В Новосибирске двор пятиэтажки на улице Забалуева, 80 ушел под воду. Кадры с потопа в редакцию НГС прислал местный житель Павел Болдырев.



— Подобная ситуация с затоплением двора продолжается, наверное, два года. Двор топит не только зимой, но и летом. Эти кадры я снял в воскресенье, сейчас там все замерзло. В некоторых местах машины затапливает по бампер. Обращались много раз в ЖЭУ, они вызывают машины, которые приезжают и откачивают воду, но это не помогает, так как лед успевает схватываться, — рассказал Павел.