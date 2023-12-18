«Машины затапливает по бампер»: двор пятиэтажки в Ленинском районе ушел под воду

В Новосибирске двор пятиэтажки на улице Забалуева, 80 ушел под воду. Кадры с потопа в редакцию НГС прислал местный житель Павел Болдырев.
— Подобная ситуация с затоплением двора продолжается, наверное, два года. Двор топит не только зимой, но и летом. Эти кадры я снял в воскресенье, сейчас там все замерзло. В некоторых местах машины затапливает по бампер. Обращались много раз в ЖЭУ, они вызывают машины, которые приезжают и откачивают воду, но это не помогает, так как лед успевает схватываться, — рассказал Павел.
По словам мужчины, вода затапливает участок от четвертого до восьмого подъезда.
— Летом ЖЭУ сделали колодцы из которых идет вода выше на полтора метра, поставили бетонные кольца, но это не помогло. Двор как уходил под воду, так его и продолжает топить, — пояснил сибиряк.
В «Службе заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района», которая обслуживает дом пояснили, знают о ситуации и регулярно обращаются в Горканализацию, которой принадлежат коллекторы.
— Коллекторы, которые принадлежат Горканализации не справляются и из-за этого выходит вода. В Горканализацию мы постоянно даем телефонограмму. На место приезжают машины, откачивают воду. Сегодня им звонили по этой ситуации, они сказали, что коллектор переполнен, планируют ночью его откачать, — пояснили в службе.
Корреспондент НГС попытался связаться с «Горканализация Ленинского и Кировского районов», но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее под Новосибирском на въезде в Речкуновскую зону отдыха по дороге второй день бежит не то вода, не то канализационные отходы. Местным жителям, по их словам, трудно проезжать по затопленной территории. Они обращались к коммунальщикам, но это не привело к результатам.