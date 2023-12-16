«Принято решение ничего не предпринимать»: под Новосибирском водой топит дорогу — что говорят коммунальщики

— Дорогу на въезде в Речкуновскую зону отдыха в Новом поселке от клиники Мешалкина до коттеджного поселка Серебряный бор» топит со вчера. Это единственный заезд. В МУП «КБУ» по телефону говорят, что руководством принято решение пока ничего не предпринимать. Если ты руководитель такого предприятия, то днем и ночью ты должен быть как на посту. Дорога уже непроезжабельна, и все сильнее затапливается, — рассказал НГС местный житель Сергей.

