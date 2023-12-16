«Принято решение ничего не предпринимать»: под Новосибирском водой топит дорогу — что говорят коммунальщики

Под Новосибирском на въезде в Речкуновскую зону отдыха по дороге второй день бежит не то вода, не то канализационные отходы. Местным жителям, по их словам, трудно проезжать по затопленной территории. Они обращались к коммунальщикам, но это не привело к результатам.
В НГС обратились жители Бердска. Они рассказали, что дорогу к Бердскому дому-интернату для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина второй день топит холодной водой или канализацией. Люди обращались в муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг, но проблема до сих пор не решается.
— Дорогу на въезде в Речкуновскую зону отдыха в Новом поселке от клиники Мешалкина до коттеджного поселка Серебряный бор» топит со вчера. Это единственный заезд. В МУП «КБУ» по телефону говорят, что руководством принято решение пока ничего не предпринимать. Если ты руководитель такого предприятия, то днем и ночью ты должен быть как на посту. Дорога уже непроезжабельна, и все сильнее затапливается, — рассказал НГС местный житель Сергей.
На фото и видео, которые редакции НГС предоставил Сергей, видна размытая дорога и мутная вода, вытекающая на поверхность по обледенелой обочине. Никаких работ, утверждают жители, на месте не ведется. Специалистов тоже нет.
В диспетчерской МУП «КБУ» города Бердска корреспонденту НГС сообщили, что комментариев не дают, и посоветовали обратиться к руководству в понедельник, 18 декабря.
— Сегодня выходной, а личные телефоны я вам не могу дать. Меры предпринимаются. Завтра будем работать, сейчас никто не работает, потому что другие объекты есть, — сообщили на предприятии.
Ранее НГС писал о том, как затопило холодной водой территорию вокруг гипермаркета «Лента» на улице Большевистской. Машины там вмерзли в лед, а люди ходили с помощью лыжных палок.