Шел в наушниках: пассажирский поезд сбил мужчину под Новосибирском

Под Новосибирском мужчина попал под пассажирский поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, от полученных травм сибиряк скончался на месте.
По данным ведомства, инцидент произошел 13 декабря на перегоне станций Чик — Коченево. Мужчина шел по железнодорожному пути в наушниках и не услышал приближающийся поезд.
— Локомотивная бригада, увидев в габарите человека, подала сигналы большой и малой громкости и незамедлительно применила экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.
После происшествия специалисты Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России начали проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Новосибирске на перегоне станций Обское море — Береговая 16-летний подросток попал под поезд. Его госпитализировали.