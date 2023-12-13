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Шел в наушниках: пассажирский поезд сбил мужчину под Новосибирском

Сибиряк погиб на месте происшествия

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Происшествие случилось на перегоне станций Чик — Коченево

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Под Новосибирском мужчина попал под пассажирский поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, от полученных травм сибиряк скончался на месте.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 декабря на перегоне станций Чик — Коченево. Мужчина шел по железнодорожному пути в наушниках и не услышал приближающийся поезд.

— Локомотивная бригада, увидев в габарите человека, подала сигналы большой и малой громкости и незамедлительно применила экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.

После происшествия специалисты Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России начали проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Новосибирске на перегоне станций Обское море — Береговая 16-летний подросток попал под поезд. Его госпитализировали.

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