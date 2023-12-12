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Число погибших в ДТП с поездом на Алтае увеличилось до четырех человек

Двое из пострадавших скончались в больнице

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Авария произошла накануне

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Число погибших в результате ДТП с участием поезда и автомобиля на железнодорожных путях в Алтайском крае увеличилось до четырех человек.

— К сожалению, несмотря на усилия врачей, последний пациент скончался, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.ъ

Накануне в больнице Алтайского края умер другой (третий) пострадавший, передавало агентство «Интерфакс».

Авария произошла ночью 11 декабря на железнодорожном переезд между станциями Панкрушиха и Урываево. Водитель автомобиля выехал на пути на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.

Как сообщали в РЖД, в аварии сразу погибли два человека, еще двое пострадали. Из-за происшествия задержались 12 грузовых поездов. Выяснилось, что у машины имелись новосибирские номера.

В начале декабря в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На участке дороги водитель автомобиля не заметил пешехода.

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