Число погибших в ДТП с поездом на Алтае увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате ДТП с участием поезда и автомобиля на железнодорожных путях в Алтайском крае увеличилось до четырех человек.
— К сожалению, несмотря на усилия врачей, последний пациент скончался, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.ъ
Накануне в больнице Алтайского края умер другой (третий) пострадавший, передавало агентство «Интерфакс».
Авария произошла ночью 11 декабря на железнодорожном переезд между станциями Панкрушиха и Урываево. Водитель автомобиля выехал на пути на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.
Как сообщали в РЖД, в аварии сразу погибли два человека, еще двое пострадали. Из-за происшествия задержались 12 грузовых поездов. Выяснилось, что у машины имелись новосибирские номера.
В начале декабря в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На участке дороги водитель автомобиля не заметил пешехода.