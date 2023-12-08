«Первый случай, когда девочки взялись за оружие». Психиатр — о возможных мотивах школьницы, открывшей стрельбу в Брянске

По словам врача-психиатра Сергея Ветошкина, все эти факторы могли повлиять на поступок девочки, но что именно привело к трагедии, однозначно сказать невозможно.

— У девочек между собой разборки более ожесточенные, чем у мальчиков. Это и в советские времена было, и сейчас, — сказал эксперт.