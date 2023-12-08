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Стрельба в брянской школе

«Первый случай, когда девочки взялись за оружие». Психиатр — о возможных мотивах школьницы, открывшей стрельбу в Брянске

MSK1.RU поговорил с экспертом о том, почему подростковая жестокость выходит за рамки закона

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В результате трагедии в брянской школе пострадали пять человек и двое погибли

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Накануне утром, 7 декабря, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Она пронесла с собой оружие отца и открыла огонь по одноклассникам во время урока биологии. В результате пострадали пять человек, двое погибли — среди них сама стрелявшая, которая покончила с собой.

MSK1.RU поговорил с врачом-психиатром Сергеем Ветошкиным, почему у подростков возникает агрессия, которая переходит рамки морали и закона.

Одноклассники нападавшей описывали ее как странную и тихую. По словам подростков, 14-летняя Алиса (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) почти ни с кем не общалась и не сидела в соцсетях. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также написала, что по ее информации, у Алисы был конфликт с одной из погибших одноклассниц из-за мальчика.

По словам врача-психиатра Сергея Ветошкина, все эти факторы могли повлиять на поступок девочки, но что именно привело к трагедии, однозначно сказать невозможно.

— У девочек между собой разборки более ожесточенные, чем у мальчиков. Это и в советские времена было, и сейчас, — сказал эксперт.

Она дождалась, когда у отца был день рождения и получила доступ к его оружию. Я думаю, что план у нее созревал давно. А так как она была малообщительна, что у нее в голове на самом деле было, сложно сказать.

Также устроившая стрельбу Алиса проходила тестирование у психолога. Однако, по словам Ветошкина, специалисты могли не увидеть каких-либо проблем у девочки.

— Психологическое тестирование может выявить суицидальные мысли. Но здесь вопрос касается разрушения чужой жизни, — отмечает врач-психиатр.

Любое психологическое тестирование показывает состояние человека на данный момент. Две недели назад она могла быть другим ребенком. Ее протестировали, она вышла на улицу и ее состояние могло измениться. Я бы не стал преувеличивать роль психологов, — подытожил Ветошкин.

По его словам, в переходном возрасте у подростков обостряются реакции, но они не приводят к таким крайностям.

— У подростков бесспорно могут быть протестные реакции: драки, конфликты, сбегания из дома. Но если это разборки между детьми, то они редко выходят за какие-то границы. А если выходят, мне кажется, нужно всегда искать какую-то патологию. Часто начало психического расстройства в том числе может сопровождаться проявлением агрессии. Возможно, у девочки было психологическое заболевание, которое вышло до уровня физических проявлений, но сейчас об этом сложно судить, — сказал Сергей Ветошкин.

По мнению врача-психиатра, в российских школах необходимо менять модель взаимоотношения между учениками и учителями, чтобы избежать трагедий.

— Раньше хозяином в школе был учитель, а сейчас — дети. Учителя против них практически ничего сделать не могут. Если в советское время ученик стоял курил, матерился, его могли исключить из школы. А сейчас дети этого не боятся, — считает Сергей Ветошкин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

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