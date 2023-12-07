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Тема дняОнлайн из Брянска: девочка открыла огонь в школе
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Стрельба в брянской школе

Момент стрельбы в Брянской гимназии попал на видео

Погибли двое: нападавшая и ее одноклассница

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Одноклассники называли нападавшую странной

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В Сети появилось видео от школьников, которые находились в брянской гимназии № 5, когда в ней открыла стрельбу 14-летняя девушка.

На одну из записей попал момент стрельбы.

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Видео: SHOT / T.me

Известно, что охотничье ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу, восьмиклассница пронесла в школу в тубусе для бумаг.

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Видео: 112 / T.me

По информации Следственного комитета РФ, в результате стрельбы погибли двое (в том числе школьница, которая после нападения покончила с собой), пятеро пострадали, их госпитализировали.

Заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

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Видео: 112 / T.me

По словам других учеников, девушка, открывшая стрельбу, была очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками. Об этом школьники рассказали в беседе с авторами телеграм-канала SHOT.

Обо всём, что известно на данный момент о стрельбе в брянской гимназии, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ШколаГимназияБрянскСтрельба
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