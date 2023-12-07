Момент стрельбы в Брянской гимназии попал на видео

В Сети появилось видео от школьников, которые находились в брянской гимназии
На одну из записей попал момент стрельбы.
Известно, что охотничье ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу, восьмиклассница пронесла в школу в тубусе для бумаг.
По информации Следственного комитета РФ, в результате стрельбы погибли двое (в том числе школьница, которая после нападения покончила с собой), пятеро пострадали, их госпитализировали.
Заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
По словам других учеников, девушка, открывшая стрельбу, была очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками. Об этом школьники рассказали в беседе с авторами телеграм-канала SHOT.
Обо всём, что известно на данный момент о стрельбе в брянской гимназии, мы рассказываем в онлайн-трансляции.