«Я все уже, не могу, кровь мешает»: стало известно, как спасли школьницу в лесу под Новосибирском. Ее изрезала подруга

После произошедшего девочку доставили в больницу с резанными ранами лица, шеи и головы, ее за жизнь боролись врачи. В начале октября стало известно, что школьницу перевели из реанимации в палату. Следователи возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что подозреваемая в нападении девочка попала на камеры видеонаблюдения в день происшествия. Подозреваемую отправили в психбольницу на судебно-психиатрическую экспертизу.