«Я все уже, не могу, кровь мешает»: стало известно, как спасли школьницу в лесу под Новосибирском. Ее изрезала подруга

29 ноября в Сети опубликовали подробности спасения 13-летней девочки, которую подруга изрезала канцелярским ножом под Новосибирском. Сообщение об этом разместили в группе поисково–спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Подростка искали в лесу 1 октября.
Данные, что инцидент действительно произошел в Новосибирской области, подтвердила НГС руководитель пресс-службы регионального поискового отряда Ольга Бобкова. По данным специалистов, девочка сама обратилась в службу 112.
— Её порезала ножом подруга, она убегала от нападавшей в глубину леса и уже несколько часов не может из него выйти, — указано в сообщении.
Заявка о поиске подростка поступила на горячую линию поискового отряда от врача скорой помощи.Телефон школьницы был недоступен, но затем он появился в сети.
— Девочка берёт трубку. Заряд телефона — 33%. Говорит она с трудом, голос дрожит, речь заторможенная. Она в лесу уже несколько часов, потеряла много крови, не может идти. Ей тяжело отвечать на самые простые вопросы, — сообщили в поисковом отряде.
Специалист ПСО «ЛизаАлерт» объяснил школьнице, как ей передать волонтерам свои координаты для поиска. В сообщении указано, что у девочки был шок и началось переохлаждение.
— Я все уже, не могу, кровь мешает… — приводятся в сообщении слова подростка.
В результате 13-летняя школьница смогла передать волонтерам свои координаты, но радиус поиска оказался достаточно большим — 1,5 километра. Позже девочка направила специалистам новые данные с точностью в 4 метра.
Первым на место происшествия прибыл сотрудник полиции, с ним связался специалист поискового отряда. Заявка о поиске девочки поступила волонтерам в 16:30 часов, ее нашли в 17:39. Уже в 18:04 часов школьнице оказывали первую помощь спасатели, а затем увезли на машине скорой помощи в больницу.
— Дышит, жива, большая потеря крови. Скорая на повышенной скорости увозит её в больницу. На следующий день звоним её отцу: «Жива, состояние стабилизировали!», — сообщили в поисковом отряде. — Этот страшный поиск в любой момент мог закончиться трагически. Это тот самый поиск, в котором имела значение каждая секунда, каждый процент заряда телефона, каждое слово пропавшей.
По данным следствия, девочку пыталась изрезать 14-летняя школьница. Подростки гуляли по лесу в поселке Кудряшовском, где между ними произошел конфликт. Тогда 14-летняя девочка взяла канцелярский нож и несколько раз им ударила подругу.
После произошедшего девочку доставили в больницу с резанными ранами лица, шеи и головы, ее за жизнь боролись врачи. В начале октября стало известно, что школьницу перевели из реанимации в палату. Следователи возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что подозреваемая в нападении девочка попала на камеры видеонаблюдения в день происшествия. Подозреваемую отправили в психбольницу на судебно-психиатрическую экспертизу.
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