«Раскачалась от дуновения ветерка»: в магазине на Титова сработала сигнализация из-за мишуры

— Тревогу подал инфракрасный датчик движения. Прибывшие на вызов бойцы ГБР не нашли следов взлома или проникновения на объект. Но зато обратили внимание на то, что в торговом зале появилась блестящая мишура. Раскачиваясь от малейшего дуновения ветерка, она и вызвала ложное срабатывание датчика охранной сигнализации, — объяснили в «Гвардии».

