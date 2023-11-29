«Раскачалась от дуновения ветерка»: в магазине на Титова сработала сигнализация из-за мишуры

В магазине на улице Титова в Новосибирске сработала охранная сигнализация. Это произошло из-за мишуры, которой украсили помещение.
Об этом сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел поздним вечером
— Тревогу подал инфракрасный датчик движения. Прибывшие на вызов бойцы ГБР не нашли следов взлома или проникновения на объект. Но зато обратили внимание на то, что в торговом зале появилась блестящая мишура. Раскачиваясь от малейшего дуновения ветерка, она и вызвала ложное срабатывание датчика охранной сигнализации, — объяснили в «Гвардии».
Такой же инцидент произошел накануне вечером в магазине на улице Доватора.
В агентстве уточнили, что подобные ситуации иногда происходят перед Новым годом. Во многих организациях, которые находятся под охраной, наряжают елки или украшают помещения. Из-за этого и срабатывает сигнализация.
В ночь на 24 ноября бойцы ГБР выезжали на вызов в алкомаркет на улице Троллейной, потому что там произошла массовая драка. В результате потасовки пострадала девушка.