«Я задаю вопрос Всевышнему: за что?» Известный блогер, который на всю страну оплакивал смерть любимой жены, — о том, как его спасает дочка

— Я показал дочке видео разбитого автобуса. Сказал, что там была наша мама. Мама сейчас ангел. Дочь спросила: «Она умерла?» Я подтвердил и заплакал. Она попросила: «Давай, папа, не будем плакать»… Сейчас нужно достойно попрощаться, — рассказывает Александр Лещёв, блогер, чья жена Виктория погибла в страшной аварии в Свердловской области, нашим коллегам из E1.RU.
В России ежедневно происходят сотни смертельных аварий, и в потоке новостей мало кто задумывается, что в каждом из таких ДТП обрывается чья-то жизнь, а вместе с ней переворачивается жизнь родных и близких погибшего.
Ранним утром 15 ноября Виктория Лещёва ехала в автобусе
На 318-м километре заснеженного Серовского тракта
Авария, произошедшая 15 ноября, унесла три жизни: Виктории и двух водителей (один находился за рулем, второй рядом). Еще пять человек получили черепно-мозговые травмы, их эвакуировали в Верхнепышминскую центральную городскую больницу.
Виктория Лещёва сидела на одном из передних мест, была не пристегнута ремнем безопасности и в момент столкновения вылетела из автобуса. Она умерла мгновенно и, скорее всего, даже не успела понять, что произошло. Ей было всего 28 лет.
Познакомились в тюрьме
И горе, и радость — всю свою жизнь блогер Александр Лещёв, не стесняясь, показывает в социальных сетях. Там же он рассказывал, что познакомился с Викторией 12 лет назад во «ВКонтакте», ей тогда была всего 16 лет, а ему — 26. Будущая жена ждала, пока он освободится из заключения. По данным свердловской полиции, Александр Лещёв отбывал срок в
В 2017 году у пары родилась дочь. По словам Александра, он был у Виктории первым мужчиной.
В апреле 2020-го Лещёва оштрафовали на 30 тысяч за фейк о коронавирусе, который он распространил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ): он напугал подписчиков непроверенной информацией о вспышке инфекции.
Они оба из простых небогатых семей, но вместе смогли, что называется, подняться. За 12 лет совместной жизни купили квартиру и несколько машин (одна из них — Porsche). У Виктории был свой шоурум, а у Александра — блог, который он начал вести шесть лет назад. К прошлой жизни уралец не возвращался, а заработанные на рекламе деньги тратил на благотворительность: ездил в детские дома, покупал игрушки и мебель, оплачивал ремонты.
— Это была обычная посиделка с друзьями в Екатеринбурге. Только появился Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), я его скачал и начал шутить там, — рассказал Александр E1.RU о создании своего блога. — Мы сели одним вечером за стол, они говорят: «Сань, у тебя очень хорошо получается, попробуй вывести это в профессионализм». Я говорю: «Мне это как бы и не надо». Они ответили: «Нет, давай, мы поднимем стопку, и с завтрашнего дня ты этим займешься».
Но блог — не единственное и не главное средство заработка, Александр больше десяти лет работает шахтером там же, где до этого 43 года работал его отец.
«Что я сделал? Моя девочка…»
В ночь на 15 ноября Александр уехал на работу. Он договаривался с начальником об отпуске: хотел сделать жене сюрприз: подарить айфон и увезти с дочерью за границу. Виктории же нужно было купить вещи для своего шоурума в Екатеринбурге. Вечером подруга предлагала подвезти ее до города на машине, но та отказалась. Хотела подольше побыть с дочкой.
— Она никогда мне не говорила, что автобус гонит, если бы она мне хотя бы проговаривала.... Я ее часто возил на машине, но у меня же тоже работа есть. У нее подружка всегда уезжает днем со своим мужчиной, и они предложили: «Поехали с нами». А она говорит: «Нет, я хочу с дочкой подольше побыть». Она держала эту тонкость материнскую, что ребенка надо спать уложить, помыть, всё подготовить к садику, — рассказал Александр E1.RU.
Утром, вернувшись с работы, он позвонил жене узнать, как она доехала до Екатеринбурга. Но трубку взяла не она, а сотрудники Госавтоинспекции. Они и сообщили, что Виктория погибла в автокатастрофе. Александр сразу же поехал к месту аварии, а по пути записал видео, раздирающее до слез. Тело его жены увезли с места ДТП еще до того, как он приехал.
— Что я сделал? Моя девочка… Всё, я погнал на трассу. Боже мой. Ребята… Она там лежит. Девочка моя лежит там. Что я дочери скажу? Специально ее на автобусе отправлял, чтобы на машине не ехать, что это безопасно. Боже мой, боже мой, — рыдает Александр Лещёв на одной из первых видеозаписей, опубликованных после аварии.
Смерть наступила от травматического шока. В момент аварии Виктория, скорее всего, ударилась головой (на этом месте осталась гематома), затем вылетела из автобуса. После на девушку упала сосна. Пассажиры принялись помогать друг другу и вместе подняли дерево, но Викторию уже невозможно было спасти. Удивительно, но на теле девушки не осталось повреждений, кроме синяков.
— Девчонки говорят, что, когда она зашла в автобус, она начала метаться, ходить то взад, то вперед. Она, может быть, чувствовала как будто что-то, она не могла себе место выбрать, куда сесть, — говорит муж погибшей.
По словам Александра, выпускать автобус в рейс не хотели, поэтому он якобы выехал с задержкой. Мужчина предполагает, что с машиной изначально что-то было не так.
— Снег выпал, как каша стал. Не страшен гололед, не страшен снег, страшна каша, потому что едешь как на масле. Водитель фуры сказал, что он, [автобус], мимо него прошел, за 200 метров его начало мотылять, он начал биться об отбойник, потом ударился о сосну, от удара полетели все стекла. И вот они, как кегли, все вылетели из автобуса. Одна из пассажирок помнит, как водитель закричал, и всё. И они как будто в стиральной машинке оказались. Она открыла глаза и увидела, что стоит на коленях, стала звать сына.
С места ДТП пропало обручальное кольцо
В разговоре с E1.RU Александр заявил, что с тела его супруги пропало обручальное кольцо с бриллиантом в виде сердца и золотая цепочка. Они дороги ему как память: украшения он планировал переплавить и сделать для дочери кулон-талисман. Вернули ему только карточки и наличные деньги погибшей.
Он обращался к следователям с просьбой помочь найти украшения, но те, по его словам, просьбу проигнорировали, так как заявления в полицию о пропаже блогер не написал.
— Кто ее тело смотрел? Экстренные службы? — негодует Александр. — Они вернули сережку одну, и всё. Если кто-то своровал золотую цепочку и кольцо с бриллиантом, это уголовное дело. Это преступники, их сажать надо. Может, пока дерево оттаскивали, с нее сдернули? Кто подходит к трупу? В морге у нее больше ничего не было.
Первыми на место ДТП приехали друзья блогера. К этому моменту, по словам Александра Лещёва, тело Виктории даже не убрали с дороги. На холоде оно пролежало не менее трех-четырех часов, уверен он.
— Я до последнего дня плакал, звонил пацанам, говорил: «Заберите мою Вику оттуда, заберите ее». Никто не позвонил, ни один сотрудник, ни один следователь не спросил, показания не взял, представляете? — уверяет блогер.
Роскошное прощание
С Викторией Лещёвой простились в Краснотурьинске 19 ноября. Блогер устроил достойные похороны для своей любимой, заказал кортеж из Екатеринбурга. Десятки черных Mercedes ехали из уральской столицы до родного города погибшей, останавливаясь у памятных для семьи мест: магазина, где она работала, набережной, где любила гулять с дочкой.
На церемонию Александр принес 200 роз в качестве последнего подарка для супруги. Первую сотню положил в гроб сам, вторую — их маленькая дочь. Похоронили Викторию рядом с родителями Александра.
— Для меня это очень важно... Мне неинтересны цены. Мне надо всё самое лучшее для моих родных. Пока я на этом свете, для своих близких я буду всегда всё делать масштабно. Это очень важно, потому что, если бы я этого не сделал, я бы себя винил. Думал: «Почему, Сань? Ты же можешь сделать лучше», — честно признался Александр.
Он нанял видеографа, а ролик с прощания выложил в социальные сети, чтобы все близкие Виктории, которые не смогли приехать на церемонию, смогли увидеть, как она прошла.
— Я в таком состоянии уже ничего не мог снимать. Я уже не блогер, всё, — говорит Александр. — Может быть, знаки нам Всевышний подавал. Я не знаю, почему, но у меня в ноябре умер папа, в ноябре умерла мама, Вика в ноябре. Я не знаю, что это за мистика такая. Все живы, она одна погибла из пассажиров. Я виню, что я сам не пристегивался, а она всегда садилась [ко мне в машину] и всегда пристегивалась. Эта ситуация, она многих поразила. Парни говорят: всех жен как подменили, звонят, спрашивают: «А ты где? Ты спокойно едешь, а ты пристегнулся?»
Я не могу этому ответ найти. Все пристегиваются, все боятся ездить на автобусах, начали максимально ценить свои семьи, — говорит Александр.
Я задаю вопрос Всевышнему: за что? Потому что я сильный, я справлюсь? А я не хочу таким сильным быть и справляться, понимаете? Если бы она осталась жила, если бы она переломалась, я клянусь, я бы самых лучших врачей нашел, я бы все деньги отдал, все машины продал. Я бы собрал ее по кускам. Неважно, сколько у тебя миллионов, какие у тебя заводы или новая BMW. У нас тоже Porsche есть, а сейчас ничего не надо. Вот я прихожу домой, открываю, а там ее вещи. Я приезжаю в Екатеринбург, открываю шкаф, а там ее платье. Не было бы ребенка, я бы следом пошел.
Сейчас Александр с дочерью улетел в Сочи к своим друзьям. Девочка постоянно спрашивает про маму, но не плачет, а даже успокаивает отца. Малышка не плакала даже на похоронах.
— Очень переживаю, чтобы не было психологической травмы у нее, — говорит Александр. — Ноготочки покрасили ей, она спрашивает: «Папа, а мама же видит, как покрасили?» Я говорю: «Конечно, мама видит». Летели на самолете, она говорит: «А мама на облаках, мы сейчас к ней близко». Представляете? Говорит: «Ты же научишься косички мне делать?» Я говорю: «Да, научусь, а мама нам будет помогать, подсказывать». Я ничего не верну, для меня сейчас важно здоровье дочки. Она в любой момент может просто перестать разговаривать, и что я буду делать?
Возле могилы Виктории Лещёвой супруг установил камеры видеонаблюдения. В 2021 году хейтеры устроили погром на могиле его отца: сломали крест, лавочки, а еще — памятник любимой собаке. Было заведено уголовное дело о вандализме. Камера фиксирует любое движение возле надгробия и передает снимки на электронную почту Александра.
— Кто бы там что ни писал в интернете, я не паинька и не ангел. Но для меня ребенок, жена — это святое. Мама — самое главное на свете. Вот у меня ценности эти их никто никогда не заберет. Я пройду испытания, выращу дочку, мне хватит на всё сил, — уверен Александр.
Виноват ли водитель?
В момент аварии дорога не была очищена от снега, но стало ли это основной причиной трагедии, будет понятно по результатам следствия. Очевидцы рассказали E1.RU, что автобус ездил по маршруту на убитой резине, но по правилам он и не должен был менять шины: в ГИБДД объяснили, что зимняя резина требуется только для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны.
В компании «АвтоПлюсУрал», которая владеет автобусом, отказались давать какие-либо комментарии.
— Мы никаких комментариев не даем, — ответила девушка по телефону, не дослушав вопрос, и бросила трубку.
Автобус принадлежит ООО «АвтоПлюсУрал», юрлицо зарегистрировано в 2011 году. Компания занимается организацией перевозок и сдачей транспорта в аренду. Компанией руководит Антон Васильевич Шендрик, ему же принадлежат 40% юрлица. В числе соучредителей также Елена Сергеевна Шендрик и Игорь Тумаков. За прошлый год компания заработала 148,8 миллиона рублей, из них только 2,1 миллиона чистой прибыли.
Следственный комитет сейчас ведет проверку по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мы спросили у уральского адвоката Сергея Колосовского, кто понесет ответственность за случившееся.
— Я бы так трактовал: в первом приближении это
В случае с 238-й статьей ответственность ляжет на руководителя компании. С учетом гибели людей речь идет о второй части статьи, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
Что касается того, были ли все пассажиры пристегнуты ремнями, тут всё зависит от их наличия. Если они были, проследить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты, должен был водитель. По словам Александра, все 13 пассажиров после аварии вылетели на трассу.
Главный следователь Свердловской области Анатолий Надбитов поручил проверить, есть ли в случившемся признаки нарушения статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).
Смертельные гонки
После аварии блогер буквально объявил войну водителям междугородних автобусов, гоняющих по уральским трассам. Он призвал своих подписчиков всячески останавливать их: звонить в полицию или даже подрезать. После трагедии ему прислали несколько видео с автобусами, скорость которых, несмотря на непогоду, явно превышала 100 километров в час.
— Я ребятам говорю: вы сидите в автобусе, вас 20 человек. Подойдите к водителю и скажите: «Останавливай автобус». Позвоните в полицию, скажите: мы едем на таком-то автобусе, он гонит, превышает скорость, прошу принять меры, — говорит Александр. — Я лично этим буду заниматься. Если я увижу такое, я 100% остановлю его [автобус], и будет ругань. На видео засниму, выложу.
Почему нет никаких на сегодняшний день каких-то диалогов с водителями, что вы должны скорость держать, нельзя гонять, — не понимает блогер.
Смертельного ДТП можно было бы избежать, уверен Александр, если бы на проклятом месте поставили камеру фиксации нарушений: водитель автобуса, вероятно, притормозил бы, чтобы избежать штрафа, и не пошел бы на опережение колонны из фур.
— Я вас прошу всех, вот действительно. Если вы видите, на трассе гонит автобус, догоните его, притормозите. Просто перед ним аварийку включите. Поднимите кипеж, заставьте его остановиться. Ребят, пожалуйста, не спускайте это всё на тормозах. Если видите, что гонит водитель автобуса, кричите, орите, — призвал всех Александр.
За все эти дни на Серовском тракте и правда произошло уже несколько ДТП с автобусами: 25 ноября
Реакция блогера — это хайп?
Некоторых оскорбило то, что Александр Лещёв спустя восемь дней после трагедии всё еще рассказывает обо всём произошедшем в своих социальных сетях и записывает эмоциональное видео. На одном из них он признаётся, что просмотры на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) выросли до 200 тысяч. Уральцы обвинили своего земляка в хайпе.
— Вот пишут много хейта: «Он там пиарится». Я не пиарюсь. Я всю жизнь вот такой вот, вся моя жизнь в интернете, и сейчас одно могу сказать: люди прям пишут, девочки говорят: «У меня мой изменился, прибегает домой с цветами, ребенка и меня целует». Эта ситуация, я думаю, она очень много людей спасла. Многие стали пристегиваться и аккуратно ездить, — считает Александр.
На самом деле, переживать утрату таким образом совершенно нормально, уверена психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова. Такое поведение — всего лишь особенность темперамента Александра.
— Знаете, у нас как бы те, кто не похож на меня, тот всё: враг, его надо растоптать, наехать, напасть, но люди разные. Если мы были все одинаковые, это было бы тоже скучно. Интроверты восстанавливают свои силы, отсекая внешнее какое-то воздействие. Экстраверты, наоборот, идут к людям, начинают рассказывать, делиться. И вот пока они не наговорятся про свое горе, их не отпустит. И дело не в том, что им нужна какая-то поддержка, им нужно именно выплеснуть всё наружу, — считает психолог Наталья Панфилова. — В этом и кроется разность темпераментов: интровертам даже читать это неприятно, они ставят себя на место этого человека и думают, что это что-то невозможное, просто вот хайп, какой-то эксгибиционизм, но не человеческая реакция.
Психолог подчеркнула, что в разных культурах есть свои особенности и ритуалы прощания с человеком: где-то, например, на похороны приглашают плакальщиков, в других странах нанимают актеров, которые провожают погибшего аплодисментами. Конечно, кому-то эти обряды покажутся странными.
С другой стороны, если блогер будет слишком долго освещать эту историю в своих социальных сетях, это может вызвать вопросы. По словам психолога, в норме человек справляется с легкой стрессовой ситуацией за одни сутки, со средней — в течение недели, с тяжелой — на протяжении месяца (к таким относят и потерю близкого человека).
— Это уже будет похоже на то, что он просто хочет привлечь к себе какое-то дополнительное внимание, потому что независимо от темперамента, все-таки горе — это не то, что нужно смаковать, — подчеркнула Наталья Панфилова. — Да, человек может не сдерживаясь расплакаться, рассказать первому встречному, что произошло, потому что ему тяжело это в себе носить, но когда он раз за разом рассказывает это, накручивая еще какие-то дополнительные детали, которые эмоционально заряжены, это все-таки кажется странноватым. Это уже говорит про определенные особенности личности, это, скорее, про демонстративность.
Другие жертвы
С погибшим водителем Игорем Переваловым 18 ноября простились сотни людей. Его похоронили на кладбище поселка Рудничного, где покоится прабабушка. У уральца остался несовершеннолетний сын. До того как устроиться в транспортную компанию, Игорь Перевалов был снайпером, а после службы заключил контракт и обучал призывников на полигоне. Потом работал на Богословском алюминиевом заводе.
Александр случайно стал свидетелем похорон. В этот день он был в морге.
— Я вещи отдавал, выхожу, а на меня толпа смотрит. Поворачиваюсь, подходит женщина, бывшая жена [Игоря Перевалова]. Она говорит: «Я бывшая его супруга, у нас остался ребенок». Знаете, что я говорю, сейчас ничего не вернуть, но его неаккуратность привела к трагедии не только его семьи, но и моей семьи: у меня осталось дочка. Она сказала, что соболезнует, а я говорю, ну а я вам. Я развернулся и уехал.
Спустя еще несколько дней стало известно о смерти второго водителя, Евгения Частикова. Он должен был сменить напарника на обратном пути.
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