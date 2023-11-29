«Я задаю вопрос Всевышнему: за что?» Известный блогер, который на всю страну оплакивал смерть любимой жены, — о том, как его спасает дочка

Психолог подчеркнула, что в разных культурах есть свои особенности и ритуалы прощания с человеком: где-то, например, на похороны приглашают плакальщиков, в других странах нанимают актеров, которые провожают погибшего аплодисментами. Конечно, кому-то эти обряды покажутся странными.

С другой стороны, если блогер будет слишком долго освещать эту историю в своих социальных сетях, это может вызвать вопросы. По словам психолога, в норме человек справляется с легкой стрессовой ситуацией за одни сутки, со средней — в течение недели, с тяжелой — на протяжении месяца (к таким относят и потерю близкого человека).

— Это уже будет похоже на то, что он просто хочет привлечь к себе какое-то дополнительное внимание, потому что независимо от темперамента, все-таки горе — это не то, что нужно смаковать, — подчеркнула Наталья Панфилова. — Да, человек может не сдерживаясь расплакаться, рассказать первому встречному, что произошло, потому что ему тяжело это в себе носить, но когда он раз за разом рассказывает это, накручивая еще какие-то дополнительные детали, которые эмоционально заряжены, это все-таки кажется странноватым. Это уже говорит про определенные особенности личности, это, скорее, про демонстративность.