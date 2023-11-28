Может ли повториться «шторм века»? Спросили ученых, с чем связаны стихийные бедствия

Метеорологи уже заявили, что для полуострова это был сильнейший разгул стихии за всю историю наблюдений. Жуткие дни уже окрестили «штормом века». Почему это произошло и ждать ли нам в будущем ухудшения этого сценария — портал 93.RU разобрался вместе с метеорологами и климатологами страны.



Напоминает события середины XIX века

Евгений Тишковец, метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», рассказал нам, что в «шторме века» виноват балканский циклон, который принес на юг интенсивные осадки и похолодание.



— Такого рода тропические циклоны по энергетике примерно в 200 раз больше мирового производства электроэнергии. И этот циклон принес ураганные ветры до 40 метров в секунду, это 144 км/ч. Ну и, соответственно, серьезные разрушения, потому что такой воздушный поток — это более ста килограммов давления на один метр квадратной площади, — рассказал 93.RU Евгений Тишковец.