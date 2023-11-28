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Может ли повториться «шторм века»? Спросили ученых, с чем связаны стихийные бедствия

В последние годы они случаются всё чаще

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Так сейчас выглядит набережная в Сочи

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В Краснодарском крае и Крыму 26 и 27 ноября будто снимали фильм про апокалипсис, только всё было наяву. Высота волн в Черном море доходила до 9 метров, дороги оказались затоплены, из-за ветра под 40 м/с с домов срывало крыши, а деревья вырвало с корнем. Сотни тысяч людей остались без света и отопления. В Крыму экстренно эвакуировали людей, в Сочи остановилось движение поездов из-за разрушения стихией части железнодорожных путей, а в Анапе на мель вынесло громадный сухогруз.

Метеорологи уже заявили, что для полуострова это был сильнейший разгул стихии за всю историю наблюдений. Жуткие дни уже окрестили «штормом века». Почему это произошло и ждать ли нам в будущем ухудшения этого сценария — портал 93.RU разобрался вместе с метеорологами и климатологами страны.

Напоминает события середины XIX века

Евгений Тишковец, метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», рассказал нам, что в «шторме века» виноват балканский циклон, который принес на юг интенсивные осадки и похолодание.

— Такого рода тропические циклоны по энергетике примерно в 200 раз больше мирового производства электроэнергии. И этот циклон принес ураганные ветры до 40 метров в секунду, это 144 км/ч. Ну и, соответственно, серьезные разрушения, потому что такой воздушный поток — это более ста килограммов давления на один метр квадратной площади, — рассказал 93.RU Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в истории было нечто подобное в 1854 году. Во время Крымской войны случилась Балаклавская буря, которой мы обязаны появлением первой карты погоды.

— Как раз во время Балаклавского сражения у берегов полуострова сконцентрировались флоты британцев, французов и Османской империи. И 14 ноября 1854 года похожий штормовой циклон разнес их просто в пух и прах. Тогда были потоплены около 30 судов и кораблей. Более 40 получили крайне тяжелые повреждения. После этого «супостаты» задумались о создании первой синоптической карты, которую они уже в следующем году разработали. С того времени военные задачи ставились с учетом погодных условий.

Так выглядит <a href="https://93.ru/text/incidents/2023/11/27/72955553/" class="_ io-leave-page" target="_blank">сухогруз</a>, который сел на мель в районе Анапы во время шторма

Так выглядит сухогруз, который сел на мель в районе Анапы во время шторма

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Такие разрушительные циклоны в последние несколько лет на Земле стали происходить всё чаще, а всё из-за рекордно теплой погоды.

— Чем выше температура, тем сильнее испаряемость водяного пара с поверхности моря, тем больше облака и мощнее циклоны со всеми вытекающими последствиями. Это можно сравнить с чайником, когда вы греете воду на плите, и она доходит до кипения — у чайника срывает крышку. Потому что выплескивается энергия, — заключил метеоролог.

«Шторм века» — это один из сигналов изменения климата

Андрей Киселёв, климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова, уверен, что число природных катаклизмов будет в будущем расти, но это не значит, что каждый год будет хуже предыдущего.

— «Шторм века» — это лишь один из погодных эпизодов и на климат он не может оказать влияние в долгую. Другой вопрос — а как часто такое может происходить. Статистика Росгидромета и страховых агентств по всему миру говорит, что в последнее десятилетие участились случаи всевозможных погодных катаклизмов, причем основной вклад в это увеличение вносят ветровые нагрузки — смерч, ураган торнадо. И связано это с изменением климата, в том числе из-за деятельности человека, — считает Андрей Киселев.

По словам климатолога, нам остается только приспособиться к таким изменениям. Нет оснований думать, что тенденция с увеличением природных катастроф не сохранится в ближайшие десятилетия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Собрали в одном видео, как юг России пережил «шторм века»

Видео: Городские порталы

— Изменение климата — это ведь не только изменение температуры. Всё чаще мы наблюдаем интенсивные осадки вместо легких дождей. Это изменение потоков воздуха в атмосфере и, соответственно, потоков воды в океане. Они где-то меняют направление, где-то становятся более интенсивными. И соответственно, вот эти изменения приводят к тем самым штормам и ураганам.

Как говорит другой ученый — доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов, советник министра природных ресурсов РФ, — разрушительный шторм на Кубани и в Крыму отчасти связан с изменением климата, но в глобальном плане россиянам не стоит пережимать за скорое наступление «апокалипсиса», потому что наша страна располагается на плите, устойчивой части земной коры, что защищает нас от жутких катаклизмов.

— Со сменой климата это связано частично. Потому что климат еще неясно, в какую сторону пойдет. Будет ли он меняться в сторону плюса или будет меняться в сторону минуса и похолодания. Нам остается пережить это тяжелое событие, но оно закончится, оно не может быть длительным. Такие катастрофы у нас, к счастью, длинными не бывают, мы не Тихий океан, где это может и неделю длиться. В нашем случае это день, и всё, — рассказал 93.RU Владимир Полеванов.

С тем, что «шторм века» на Черном море не несет такой большой угрозы, согласен и Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.

— Я бы не сказал, что то, что происходило 27 ноября в Краснодарском крае и Крыму, — это экстремальное явление, не такое уникальное. Например, тот же ветер Бора в Новороссийске в последние годы стал регулярным явлением, смывающим на своем пути людей и машины. В этом году было явление куда страшнее — наводнение в Сахаре, которое в сентябре этого года унесло жизни более 10 тысяч человек, — уверен Алексей Карнаухов.

Во время «шторма века» высота волн была сравнима с высотой трехэтажного дома

Во время «шторма века» высота волн была сравнима с высотой трехэтажного дома

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С чем связано изменение климата?

На этот вопрос ученые не дают единого ответа. Есть несколько версий. Но все сходятся в одном — в последние годы заметно ускорение процессов, увеличивается число ураганов, штормов и землетрясений по всему земному шару.

Доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов считает, что главными факторами смены климата являются влияние новой планеты и движение ядра земли.

— Уже предсказано с вероятностью 99,9% открытие новой планеты за Плутоном. Она практически не видна, но она приближается, по данным американских астрономов, и идут всякие процессы на наших пока еще крайних планетах Уране, Нептуне, Юпитере, Сатурне, которые влияют и на движение дальше. То есть увеличивается количество астероидов, меняется магнитное поле, увеличивается количество солнечных вспышек. Второе — началось движение земного ядра в сторону Таймыра. Это доказанная вещь. Поэтому землетрясения происходит значительно чаще, чем ранее. Сейчас активно меняется магнитное поле, происходит инверсия полюсов, такое регулярно случается раз в 10–15 тысяч лет, и мы живем как раз в такой период, — рассказал Полеванов.

При этом ученый уверен, что проблемы глобального потепления нет. По его словам, есть в среднем потепление в пределах 0,4–0,5 градуса в сравнении последних 30 лет к предыдущим 30 годам. И это в пределах нормы.

— Тезис о глобальном потеплении — это не более чем политическая акция, чтобы зарабатывать деньги на странах, — считает Владимир Полеванов.

Но далеко не все ученые согласны с этой версией. Например, климатолог Андрей Киселёв считает, что в изменении климата виновата деятельность человека. Такой точки зрения придерживается и ведущий сотрудник Пущинского научного центра Алексей Карнаухов. По его словам, индустриализация привела к высокой концентрации углекислого газа в атмосфере, что, в свою очередь, говорит нам о глобальном потеплении.

— В результате глобального потепления воздух начинает впитывать больше паров воды. Чем больше воды содержится в одном кубометре атмосферного воздуха, тем выше интенсивность этих атмосферных явлений. Поэтому тропические ураганы имеют скорость уже не 100 км/ч, а 200 км/ч в час и больше. Климатические зоны немного смещаются. Например, на Дальнем Востоке у нас проявляются черты уже такого муссонного климата, когда просто одно наводнение за другим следует. У нас увеличивается число смерчей, — рассказал Алексей Карнаухов.

Показываем на карте города, где был самый сильный ветер во время сильнейшего шторма

Показываем на карте города, где был самый сильный ветер во время сильнейшего шторма

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По данным климатолога, если сравнивать с концом XIX века, то в среднем температура увеличилась на 1,5 градуса. Кажется, что это мелочь, но это уже отражается на наших реалиях.

— Например, когда в 70-е годы дворники заливали катки в ноябре где-то в Подмосковье, и они стояли замерзшие до марта. А сейчас оттепели стали регулярными, хотя раньше это считалось редкостью. Еще одно подтверждение глобального потепления — это лесные и торфяные пожары 2010 года в России. Тогда в той же Москве было поставлено 30 температурных рекордов за лето, — продолжает климатолог.

Концентрация углекислого газа сейчас на нашей планете достигла значений, которые наблюдались на Земле где-то 20 миллионов лет назад. В то время в Гренландии не было ледника. Погода была гораздо теплее. А в Антарктиде ледник был гораздо меньше, чем сейчас.

Но впадать в панику не стоит. Алексей Карнаухов говорит, что сейчас всё равно повышение температуры идет в разы медленнее, чем это должно быть при такой концентрации углекислого газа. И большая заслуга в этом мирового океана, который является своего рода «холодильником» и сдерживает рост температуры на нашей планете.

Рассказали, что происходило в Крыму и Сочи.

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