Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Как сообщает РЖД, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.
— В результате схода подвижного состава нет. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении РЖД.
По информации телеграм канала Baza, в поезде ехали 396 пассажиров, среди них — 94 ребенка.
Телеграм-канал «112» уточняет, что поезда столкнулись на скорости 55 км/ч.
На место ЧП выехали спасатели. Причины происшествия устанавливаются.
По факту происшествия Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку. Также доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) начало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. На место выехали опытные следователи и криминалисты.