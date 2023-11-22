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СрочноДва поезда столкнулись в Ульяновской области
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Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области

В одном из них было 396 пассажиров

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Поезд с 396 пассажирами врезался в тепловоз

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Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Как сообщает РЖД, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.

— В результате схода подвижного состава нет. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении РЖД.

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Видео: 112 / T.me

По информации телеграм канала Baza, в поезде ехали 396 пассажиров, среди них — 94 ребенка.

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Телеграм-канал «112» уточняет, что поезда столкнулись на скорости 55 км/ч.

На место ЧП выехали спасатели. Причины происшествия устанавливаются.

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По факту происшествия Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку. Также доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) начало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. На место выехали опытные следователи и криминалисты.

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