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Пьяный сибиряк поссорился с женой и стал стрелять из ружья с балкона

Мужчина уверял полицейских, что нашел оружие в лесу

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К приезду полиции мужчина вышел из квартиры на улицу

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В Кемеровской области полицейские задержали жителя Анжеро-Судженска, который стрелял из ружья с балкона своей квартиры. Он оказал сопротивление сотрудникам МВД, а позже уверял, что нашел оружие в лесу. Подробности случившегося, а также что грозит горожанину, рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса.

Как уточнили в ведомстве, накануне, 8 ноября, около 05:30 в полицию сообщили о мужчине, который стреляет с балкона на улице Крылова. К моменту, когда сотрудники Росгвардии и МВД прибыли на место, кузбассовец уже вышел на улицу. Сотрудники МВД убедили его положить оружие на землю, а после этого задержали. При этом горожанин пытался оказывать сопротивление.

Задержанным оказался пьяный 23-летний житель Анжеро-Судженска. У него изъяли незарегистрированное двуствольное охотничье ружье и 40 патронов к нему. Мужчина сообщил, что якобы нашел их в лесу, а после ссоры с женой устроил стрельбу — он несколько раз выстрелил в воздух с балкона квартиры на втором этаже.

Оружие и боеприпасы направили на экспертизу, а на горожанина составили два протокола, общая сумма штрафов по ним может быть 60 тысяч рублей. Также ему грозит арест до 15 суток и конфискация оружия и боеприпасов.

Помимо этого, он может стать фигурантом уголовного дела — сейчас следователем решается вопрос о возбуждении дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по ней — 7 лет колонии.

В начале октября в Новокузнецке 17-летний сотрудник тира получил ранение глаза после выстрела из пневматического оружия.

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