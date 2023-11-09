Пьяный сибиряк поссорился с женой и стал стрелять из ружья с балкона

В Кемеровской области полицейские задержали жителя Анжеро-Судженска, который стрелял из ружья с балкона своей квартиры. Он оказал сопротивление сотрудникам МВД, а позже уверял, что нашел оружие в лесу. Подробности случившегося, а также что грозит горожанину, рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса.
Как уточнили в ведомстве, накануне,
Задержанным оказался пьяный 23-летний житель Анжеро-Судженска. У него изъяли незарегистрированное двуствольное охотничье ружье и 40 патронов к нему. Мужчина сообщил, что якобы нашел их в лесу, а после ссоры с женой устроил стрельбу — он несколько раз выстрелил в воздух с балкона квартиры на втором этаже.
Оружие и боеприпасы направили на экспертизу, а на горожанина составили два протокола, общая сумма штрафов по ним может быть 60 тысяч рублей. Также ему грозит арест до 15 суток и конфискация оружия и боеприпасов.
Помимо этого, он может стать фигурантом уголовного дела — сейчас следователем решается вопрос о возбуждении дела по статье о хулиганстве (
В начале октября в Новокузнецке 17-летний сотрудник тира получил ранение глаза после выстрела из пневматического оружия.