Пьяный сибиряк поссорился с женой и стал стрелять из ружья с балкона

Как уточнили в ведомстве, накануне, 8 ноября , около 05:30 в полицию сообщили о мужчине, который стреляет с балкона на улице Крылова. К моменту, когда сотрудники Росгвардии и МВД прибыли на место, кузбассовец уже вышел на улицу. Сотрудники МВД убедили его положить оружие на землю, а после этого задержали. При этом горожанин пытался оказывать сопротивление.