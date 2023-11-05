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«Избили толпой»: в Новосибирске сообщили о нападении на пассажира такси

Полиция проводит проверку

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Неизвестные якобы избили мужчину и забрали у него золотое украшение

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В новосибирских соцсетях заявили о нападении группы неизвестных на пассажира такси. По информации телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», мужчину якобы избили, а затем у него забрали золотое украшение.

Инцидент произошел вечером 4 ноября в районе остановки общественного транспорта «Матвеевка». В сообщении указано, что мужчина заказал такси в микрорайоне Шлюз до улицы Сормовской, но не доехал до конечного пункта.

— Таксист, не доехав до конечного адреса, выкинул пассажира. Подъехала чёрная машина, пассажиры которой толпой избили мужчину из такси, забрали золотую цепочку и уехали, — указано в сообщении.

Пострадавший написал заявление в полицию. НГС позвонил на номер, который был указан в посте, чтобы узнать подробности ситуации, но журналисту не ответили на звонок.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что заявление об инциденте поступило в ведомство.

— Также поступало сообщение из медицинского учреждения об обращении мужчины. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства и участников конфликта, — сообщили в ведомстве.

НГС обратился в пресс-службу «Яндекс Go» с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце октября в Новосибирске начала проверку из-за сообщения об избиении мужчины на дороге. Инцидент произошел на Бердском шоссе в районе гипермаркета «Лента».

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