«Избили толпой»: в Новосибирске сообщили о нападении на пассажира такси

В новосибирских соцсетях заявили о нападении группы неизвестных на пассажира такси. По информации телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», мужчину якобы избили, а затем у него забрали золотое украшение.
Инцидент произошел вечером 4 ноября в районе остановки общественного транспорта «Матвеевка». В сообщении указано, что мужчина заказал такси в микрорайоне Шлюз до улицы Сормовской, но не доехал до конечного пункта.
— Таксист, не доехав до конечного адреса, выкинул пассажира. Подъехала чёрная машина, пассажиры которой толпой избили мужчину из такси, забрали золотую цепочку и уехали, — указано в сообщении.
Пострадавший написал заявление в полицию. НГС позвонил на номер, который был указан в посте, чтобы узнать подробности ситуации, но журналисту не ответили на звонок.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что заявление об инциденте поступило в ведомство.
— Также поступало сообщение из медицинского учреждения об обращении мужчины. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства и участников конфликта, — сообщили в ведомстве.