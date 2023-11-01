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СрочноВ соцсетях заявили о маньяке в Новосибирске
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Потолок рухнул в продуктовом магазине на Троллейной — фото последствий

По словам очевидцев, в результате происшествия нет пострадавших

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Потолок обвалился в здании по улице Троллейной

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Вечером 1 ноября в соцсетях Новосибирска появились данные об обрушении потолка в помещении магазина «Пятерочка». Информацию о происшествии опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В сообщении указано, что инцидент произошел в здании по улице Троллейной.

— Обвалился потолок. Возле полок было 3 человека, один из них дедушка. Никто не пострадал, — указано в сообщении.

Как сообщила НГС жительница Новосибирска Елена, вчера и сегодня днем она посещала магазин по улице Троллейной. Она уточнила, что ранее не видела обрушение в помещении.

Сеть магазинов «Пятерочка» входит в X5 Group. В пресс-службе X5 НГС уточнили, что инцидент произошел из-за ремонтных работ. В ближайшее время потолок восстановят.

— Частичный обвал потолочных плит произошел из-за проведения ремонтных работ, в ходе инцидента никто не пострадал, — сообщили в организации. — В настоящий момент конструкцию разобрали, чтобы не мешать покупателям, в ближайшее время потолок восстановят.

В середине октября в соцсетях появилось видео, которое якобы сняли в одном из продуктовых магазинов Новосибирска. На кадрах можно увидеть, как в помещении бегают крысы.

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