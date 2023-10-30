Почему случился бунт в Махачкале и при чём тут Израиль? Всё, что известно о массовых беспорядках в Дагестане

Израиль же жаловался на регулярные ракетные обстрелы со стороны сектора Газа и в ответ наносил авиаудары по этой территории. Палестинский ХАМАС же считает Израиль агрессором, отмечая, что страна не хочет идти на переговоры.

Вновь обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной всколыхнул мировое сообщество. 20 октября , по данным ТАСС, в городе Хасавюрте (Дагестан) больше 100 человек вышли на митинг в поддержку Палестины. Тогда же в Дагестане прошел автопробег в знак солидарности.

28 октября у отеля «Фламинго» в Хасавюрте собрались сотни человек, которые потребовали выселить якобы разместившихся там евреев. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что призывы выйти на улицы — это провокации, которые распространяют экстремистскими ресурсами, администрируемыми врагами России. А люди всех национальностей имеют равные права на территории России.