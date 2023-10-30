Почему случился бунт в Махачкале и при чём тут Израиль? Всё, что известно о массовых беспорядках в Дагестане

Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщали СМИ, протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории. Часть из них проникла прямо на взлетное поле.
В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Также на фоне массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы, а некоторые авиакомпании начали отменять рейсы в Дагестан.
MSK1.RU собрал всё, что известно о массовых беспорядках в Махачкале, как они связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной и как на эти события отреагировали местные жители.
При чём тут Израиль
В начале октября центральную и южную части Израиля атаковали ракеты со стороны сектора Газа. Одновременно с этим в страну проникли боевики палестинского движения ХАМАС. Они объявили о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса». Мухаммед ад-Дейф, глава военного крыла ХАМАС, обвинил израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса.
Израиль же жаловался на регулярные ракетные обстрелы со стороны сектора Газа и в ответ наносил авиаудары по этой территории. Палестинский ХАМАС же считает Израиль агрессором, отмечая, что страна не хочет идти на переговоры.
Вновь обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной всколыхнул мировое сообщество.
28 октября у отеля «Фламинго» в Хасавюрте собрались сотни человек, которые потребовали выселить якобы разместившихся там евреев. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что призывы выйти на улицы — это провокации, которые распространяют экстремистскими ресурсами, администрируемыми врагами России. А люди всех национальностей имеют равные права на территории России.
Что случилось 29 октября
Вечером 29 октября тысячи человек собрались у аэропорта Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Тель-Авива. В Сети распространились видео, на которых мужчины проверяли машины, выезжающие с этой территории, и паспорта находившихся внутри людей.
С собравшимися у аэропорта людьми вели переговоры полицейские.
— Мы понимаем ваше состояние, и вы тоже не чужие для нас, и мы тоже. Мы всё понимаем, это не вариант... Нельзя перекрывать дорогу, вы закон нарушаете... Вы же в государстве находитесь, зачем вы это делаете? — говорит полицейский в рупор.
Через пару часов протестующие проникли в здание аэропорта. У некоторых в руках были флаги Палестины. Как сообщали «Известия», двери в терминал были сломаны. Сотрудники полиции пытались блокировать вход, но это не помогло.
Затем группа людей прорвалась на взлетную полосу аэропорта, где приземлились несколько бортов. Всех пассажиров загнали обратно внутрь самолетов. А протестующих пытались успокоить сотрудники аэропорта.
Вышедшие мужчины пытались прямо по крылу самолета пробраться внутрь одного из самолетов.
— Пассажиров больше нету, клянусь. По кайфу говорю. Я чё не мусульманин? На FlightRadar зайдите, там будет описание, — объясняет протестующим сотрудник аэропорта.
Аэропорт закрыли, приземлившихся пассажиров не выпускали из самолетов
Из-за массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы на прилет и вылет. В небе над городом повисли два борта. Один из них вылетел из столичного аэропорта Внуково, другой был из Нижневартовска.
Также в Росавиации сообщили, что самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы. В Махачкале же остался стоять борт из Дубая. В Сети появилось видео с пассажиркой, которая жалуется на то, что пока на аэродроме ходят люди в масках, их не выпускают из салона.
— Нам подают только воду, спасибо, что в какой-то момент включили кондиционеры. Дети плачут, мы голодные, уже плохо становится. Таблеток нет, врача на борту нет ни среди пассажиров, ни среди команды. Конечно, они могут нам оказать только первую помощь, — говорит женщина на видео.
На взлетную полосу прибыли сотрудники полиции. На видео, которые появились в Сети, видно, что они задержали несколько протестующих. Те в ответ бросали в силовиков различные предметы. Некоторые из протестующих пробирались на аэродром, перелезая через заборы.
Минздрав Дагестана сообщил, что во время столкновения пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Десять из них получили травмы средней и тяжелой степени. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще больше десятка человек с легкими травмами обратились за медпомощью.
Как на бунт отреагировали власти
Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил, что участники протестов в аэропорту ответят за беспорядки перед законом.
— Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано! — прокомментировал глава республики.
Политик также заявил, что в такое непростое время дагестанцами пытаются воспользоваться те, кто не разделяет их чувства и пытается раскачать обстановку в стране. Он также вспомнил события в Хасавюрте.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящее в Дагестане — это спланированная извне провокация.
— Мы сейчас боремся с коварным и опасным врагом, который не гнушается самыми бесчеловечными методами. Это нужно понимать и сохранять холодную голову! Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри! Потому что наша сила — в единстве! — сказал Меняйло.
На произошедшее в Махачкале отреагировала и омбудсмен Татьяна Москалькова. Она заявила, что эти события направлены на разжигание межнациональной розни.
— Цель — дестабилизация гражданского мира в России. В это непростое время призываю граждан Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики, — написала Москалькова.
Как отреагировали местные жители
Редакция MSK1.RU поговорила в тот вечер с местными жителями о происходящем в Дагестане. По словам Магомеда, в городе было «всё спокойно». Он отметил, что только «местные жители нерадушно встретили рейс из Тель-Авива».
— Всё хорошо вроде. В Махачкале всё спокойно. В аэропорту есть какие-то моменты, но разрешатся, это касается международных рейсов. Прилетел рейс из Тель-Авива, и местные жители нерадушно встречают его, есть такое. Я в политику не лезу, без понятия, просто увидел, что в соцсетях видео скидывают. Я не особо обсуждаю это всё, — рассказал Магомед корреспонденту MSK1.RU.
Махачкалинец Расул рассказал MSK1.RU, что в шоке от происходящего, но заверил, что местные не обсуждают беспорядки.
— Всё на видео видно, что происходит. Ничего не могу сказать, сам в шоке от того, что творится. Не обсуждают это местные. Толпа образовалась, и пошли, короче, митинговать, — сказал Расул MSK1.RU.
Житель Махачкалы Сабир также рассказал MSK1.RU, что неспокойно в городе только в районе аэропорта.
— В городе спокойно всё, все события происходят в аэропорту, митинг там проходит. Конечно, местные обсуждают происходящее, — рассказал Сабир MSK1.RU.
Что происходит в аэропорту сейчас
Протестующие покинули аэропорт Махачкалы ночью 29 октября, об этом сообщили в Росавиации. В местных пабликах появились видео, на которых мужчины спокойно уходят с территории. У выхода из аэропорта остались дежурить полицейские.
На записи, сделанной с самого аэродрома, можно увидеть сломанный забор, через который и перебирались протестующие. А на взлетной полосе валяются его обломки.
После того как бунт стих, в Росавиации заявили, что аэропорт в Махачкале, предварительно, может открыться
— Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что все подробности происходящего в Махачкале мы собираем в онлайн-репортаже.