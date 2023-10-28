«Украли у детей»: инвентарь пропал в школе парусного спорта в Новосибирске — ущерб составил 700 тысяч рублей

В Новосибирске руководство школы парусного спорта Wind's House заявило о краже оборудования. Как сообщила НГС основатель заведения, тренер по парусному спорту Людмила Полякова, сумма ущерба составила порядка 700 тысяч рублей.
Речь идет о краже кайтов — парусов, предназначенных для передвижения спортсменов по снегу или поверхности воды. В школе сообщили о пропаже 12 единиц оборудования в Советском районе.
— Все, что школа зарабатывает, причем порядка трех лет. Я не могу себе позволить покупать сразу на такую сумму, в течение года и со своей зарплаты, и тренерской, бывает, приобретаю. У нас люди ходят на прокат, обучение — все средства идут на покупку оборудования, в том числе спортивного как гоночного, так и учебного. В этот раз гоночное почти никакое не пострадало, частично. Это учебное, для новичков. Для взрослых, которые приходят, и ребятишек, — сказала Людмила Полякова.
По словам специалиста, оборудование находилось в гараже в Советском районе, куда его доставили во время переезда спортивной школы. Она пояснила, что летом учащиеся заведения тренируются на базе в «Аквалэнде», а зимой — в яхт-клубе «Маяк». Во время переезда кайты перевезли в гараж, где они находились в течение двух недель. О том, что оборудование пропало, руководство школы узнало накануне, 27 октября.
— Вчера приехали, но их уже нет. Если вдруг кто-то увидит, что что-то похожее продается, или выкинули на помойку… Кайты могут принять за палатки или парашюты, потому что их мало кто знает. Чтобы люди их вернули, принесли. Потому что, по сути, это реально украли у детей, — заявила специалист. — Много людей в школе помогают, но это за годы по крупицам было собрано, Материальная часть, которую мы летом используем, изнашивается сильнее, поэтому все более хорошее оборудование мы не использовали. И оно там лежало.
После произошедшего руководство спортивной школы обратилось в полицию. НГС позвонил в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что по факту обращения проводится проверка.
— Обращение граждан было. На место выезжали сотрудники полиции, все зарегистрировали. По данному факту проводится проверка, — уточнили в ведомстве.
В группе школы парусного спорта Wind's House во «ВКонтакте» уточнили, что в заведении украли 10 кайтов. В список пропавших вещей также вошел сноуборд.
В августе в Уссурийске суд вынес приговор в отношении мужчины, который похитил вещи своего работодателя. Он забрал чужое имущество и улетел в Новосибирск.