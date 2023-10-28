«Украли у детей»: инвентарь пропал в школе парусного спорта в Новосибирске — ущерб составил 700 тысяч рублей

Речь идет о краже кайтов — парусов, предназначенных для передвижения спортсменов по снегу или поверхности воды. В школе сообщили о пропаже 12 единиц оборудования в Советском районе.



— Все, что школа зарабатывает, причем порядка трех лет. Я не могу себе позволить покупать сразу на такую сумму, в течение года и со своей зарплаты, и тренерской, бывает, приобретаю. У нас люди ходят на прокат, обучение — все средства идут на покупку оборудования, в том числе спортивного как гоночного, так и учебного. В этот раз гоночное почти никакое не пострадало, частично. Это учебное, для новичков. Для взрослых, которые приходят, и ребятишек, — сказала Людмила Полякова.