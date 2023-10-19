Мужчина сломал ногу соседу, который замахнулся на его жену. На чью сторону встал суд

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Истории о том, как кто-то заступился на улице за незнакомую девушку, а потом попал под суд за превышение самообороны — распространенное клише в фильмах, сериалах и рассказах тех, кто хочет скрыть истинные причины судимости. Однако статья в Уголовном кодексе такая есть, и истории соответствующие — тоже. В сегодняшней истории речь как раз пойдет о таком заступнике, правда, защищал он не незнакомую девушку, а собственную жену.
Имена участников судебного процесса изменены.
Сами события, участники которых оказались в суде, произошли еще осенью 2020 года, а если быть точнее — 8 ноября. Той ночью мужчина, назовем его Алексей, был на работе, но во втором часу ему позвонила супруга — будем звать ее Алена. Как говорится в судебных документах, Алена была встревожена: она рассказала, что приходил их знакомый, назовем его Борис, бил в калитку и помял ее, стучал в окно, разбудил детей, таскал за волосы еще одну женщину, находившуюся в доме, — назовем ее Вера. В документах суда не указаны обстоятельства и причина конфликта, но, судя по всему, ссора была у Бориса именно с Верой. Кем они друг другу приходятся, тоже не говорится, но известно, что ранее Бориса уже судили за то, что он Веру избил.
Когда Алена позвонила, Алексей хотел сразу бежать домой, но жена сказала, что уже всё в порядке, нарушитель спокойствия ушел. Впрочем, через 10 минут она позвонила снова — Борис вернулся. Алексей услышал в трубке стук и плач детей и сразу поехал домой.
Подъехав на автомобиле к своему дому, он увидел, что нижняя часть листа из сайдинга на калитке выгнута, а во дворе слышны крики. Узнав голоса Веры и Алены, он испугался за них и пролез во двор через поломанную калитку. В этот момент он увидел, что Борис держал за волосы Веру, а отпустив, повернулся к его супруге и замахнулся на нее кулаком. Алексей заступился за семью. Но как именно — тут показания расходятся.
Борис утверждал, что взбешенный Алексей ударил его ступнями своих обеих ног в прыжке в область правого бедра. В результате он получил винтообразно-оскольчатый перелом диафиза правой бедренной кости в нижней трети. Это расценивается как тяжкий вред здоровью.
Адвокат Алексея говорила, что это невозможно — ее подзащитный так попросту не умеет, поскольку никакими видами борьбы не занимался. К тому же он был в галошах, не имел возможности разбежаться для прыжка и, в конце концов, сам бы упал при таком ударе, а у него никаких повреждений нет.
Сам Алексей говорил, что нанес противнику только один удар, отчего тот упал, возможно, на бетонные столбы — там и повредил ногу. Однако все эти подробности и споры мы узнаем из постановления Астраханского областного суда, куда была подана апелляция. Первое заседание состоялось в Ахтубинском районном суде Астраханской области, и мотивировочную часть в общем доступе не опубликовали. Суд приговорил Алексея к году ограничения свободы — его признали виновным в причинении тяжкого вреда при превышении пределов допустимой самообороны.
Апелляционная инстанция отменила приговор районного суда, но с учетом всех обстоятельств вынесла свой — в нем Алексей был виновен в том же, наказан так же. Суд пришел к выводу, что Борис, конечно, совершил действия, представляющие непосредственную угрозу применения насилия в отношении семьи Алексея, так что у него возникло право на необходимую оборону. Но при этом, по мнению суда, он не оценил сложившуюся обстановку, личность Бориса, с которым был давно знаком, и свои физические возможности.
Добавился частично удовлетворенный гражданский иск от Бориса: сто тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, еще
Тогда Алексей и его адвокат дошли до Верховного суда. Адвокат в кассационной жалобе утверждала, что Алексей был вынужден нанести удар для защиты своих близких и не хотел причинить тяжкий вред. Кроме того, именно так ударить своего противника он не мог, поскольку не обладал нужными навыками. Также адвокат утверждала, что Борис в момент происшествия был пьян, изначально травму объяснял падением, иная версия появилась у него только через двое суток. А еще Борис пытался оговорить Алексея, обвинив в краже, а сам ранее был привлечен к уголовной ответственности за нанесение побоев всё той же Вере, против него возбуждали дело из-за угрозы убийством.
Итог этой истории
Верховный суд не согласился с доводами адвоката — удар и травма были доказаны ранее. Однако не согласился Верховный суд и с заключением нижестоящих судов о превышении самообороны. Все обстоятельства дела: ночное время, нетрезвое и неадекватное состояние Бориса, его попытки незаконно проникнуть на частную территорию, избиение Веры, высказывание словесных угроз убийством, замахивание руками и нереагирование на просьбы женщин прекратить свои действия — давали реальные основания полагать, что женщинам угрожает опасность. Именно в этот момент и был нанесен удар в прыжке двумя ногами в область бедра, чтобы оттолкнуть Бориса от женщин, которым он угрожал. Борис упал, после чего в его отношении никаких противоправных действий не было.
В сентябре 2023 года Верховный суд вынес решение: судебные решения в отношении Алексея подлежат отмене, а уголовное дело — прекращению за отсутствием состава преступления. Алексей теперь имеет право на реабилитацию.