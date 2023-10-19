Мужчина сломал ногу соседу, который замахнулся на его жену. На чью сторону встал суд

Истории о том, как кто-то заступился на улице за незнакомую девушку, а потом попал под суд за превышение самообороны — распространенное клише в фильмах, сериалах и рассказах тех, кто хочет скрыть истинные причины судимости. Однако статья в Уголовном кодексе такая есть, и истории соответствующие — тоже. В сегодняшней истории речь как раз пойдет о таком заступнике, правда, защищал он не незнакомую девушку, а собственную жену.



Имена участников судебного процесса изменены.



Сами события, участники которых оказались в суде, произошли еще осенью 2020 года, а если быть точнее — 8 ноября. Той ночью мужчина, назовем его Алексей, был на работе, но во втором часу ему позвонила супруга — будем звать ее Алена. Как говорится в судебных документах, Алена была встревожена: она рассказала, что приходил их знакомый, назовем его Борис, бил в калитку и помял ее, стучал в окно, разбудил детей, таскал за волосы еще одну женщину, находившуюся в доме, — назовем ее Вера. В документах суда не указаны обстоятельства и причина конфликта, но, судя по всему, ссора была у Бориса именно с Верой. Кем они друг другу приходятся, тоже не говорится, но известно, что ранее Бориса уже судили за то, что он Веру избил.