На трассе в Кузбассе после аварии с фурой выгорел бензовоз — он мог принадлежать новосибирской компании

В ночь на 11 октября на трассе Кемерово — Новокузнецк столкнулись два грузовика — Scania и Volvo, один из которых перевозил солярку. По информации NGS42.RU, сразу после аварии они загорелись. Журналисты Кемеровской редакции попытались выяснить, кому принадлежит бензовоз.