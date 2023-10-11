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На трассе в Кузбассе после аварии с фурой выгорел бензовоз — он мог принадлежать новосибирской компании

Грузовик Volvo перевозил солярку

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В организации не спешат комментировать инцидент

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В ночь на 11 октября на трассе Кемерово — Новокузнецк столкнулись два грузовика — Scania и Volvo, один из которых перевозил солярку. По информации NGS42.RU, сразу после аварии они загорелись. Журналисты Кемеровской редакции попытались выяснить, кому принадлежит бензовоз.

Как сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, Scania выгорела практически полностью, а в бензовозе Volvo топливо сгорело в некоторых отсеках цистерны, при этом до некоторых отсеков и их содержимого огонь не добрался.

Судя по фирменной расцветке на кузове бензовоза, он может быть связан с компанией «Нафтатранс плюс». На сайте организации она позиционируется как один из крупнейших независимых сибирских нефтетрейдеров, занимающихся хранением нефтепродуктов, их транспортировкой и оптовой торговлей.

В офисе «Нафтатранс плюс» нам отказались комментировать ситуацию с аварией с участием бензовоза в Кузбассе. Когда корреспондент NGS42.RU задал вопрос, представитель компании заявил, что он «не в курсе», и бросил трубку.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» было образовано в 2007 году, зарегистрировано в Новосибирске. По итогам 2022 года общество отчиталось о выручке 9,7 млрд рублей и чистой прибыли 106,8 млн. Учредителем и гендиректором организации выступает Игорь Головня. Он также владеет долей 75% в фирме по аренде и управлению недвижимостью ООО «Энергия топлива» (выручка — 255,9 млн рублей в 2022-м, чистая прибыль — 84,4 млн).

Для ликвидации последствий столкновения двух грузовиков сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по участку трассы Кемерово — Новокузнецк.

В августе НГС рассказывал, как минивэн выгорел на Гусинобродском шоссе, пожар попал на видео.

ДТПДТП с грузовикамиБензовозКузбасс
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