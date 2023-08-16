Минивэн выгорел на Гусинобродском шоссе — видео с пожаром

В Новосибирске сегодня, 16 августа, на Гусинобродском шоссе загорелся минивэн. Момент с пожаром попал на видео очевидцев. На кадрах видно, что автомобиль загорелся полностью.
Автомобиль тушили сотрудники МЧС по Новосибирской области.
— Сегодня в 10:08 сотрудники МЧС выехали в Октябрьский район на Гусинобродское шоссе. Горит автомобиль. На момент прибытия первым пожарно-спасательным подразделением было установлено, что в огне полностью находится автомобиль марки Toyota Town Ace. Хозяева на месте вызова не пострадали, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В 10:26 открытое горение было ликвидировано. Причины пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.
На выходных, 12 августа, автомобиль загорелся на трассе под Искитимом. На кадрах видно, что передняя часть кузова машины охвачена сильным огнем и будто начала плавиться.