«Эвакуировали, а помощи никакой». Беженка из Херсона почти год ждет выплаты и гражданство

Постирать вещи можно в стиральных машинах, которые стоят на нижнем этаже отеля, но порошок нужно покупать самостоятельно.



— Короче, мыльно-рыльное всё мы [сами покупаем], питание у нас бесплатное, проживание бесплатное.



Что будет дальше?

— Проживаем нормально, нас не гонят, всё хорошо. Просто я прекрасно понимаю, что срок-то всё равно ограничен. Не будем же мы здесь жить бесконечно. Это же тоже есть какой-то лимит.



Что будет, когда этот «лимит» закончится, Лиза не понимает. Она писала обращение в краевое Министерство курортов и туризма по этому поводу. В конце августа этого года ей пришел ответ. В нем говорится, что, если срок пребывания в этом отеле закончится, беженцев переселят в другой, при этом за ними сохранят все льготы, а проживание и питание также будут бесплатными.