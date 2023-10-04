Массовый сбой в базе данных ГИБДД. Когда устранят проблему?

В отделениях ГИБДД начали скапливаться огромные толпы водителей — они не могут зарегистрировать свои автомобили из-за массового сбоя на серверах инспекции. В МВД сообщают, что «в связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств», и просят водителей в ближайшее время не приходить в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы.
— В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране, — говорится в сообщении МВД.
Сроки устранения сбоя до сих пор неизвестны. В ведомстве говорят лишь, что дополнительно сообщат, когда оказание услуг возобновится. В МВД также пообещали, что после устранения неполадок межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы будут работать «до последнего клиента», независимо от графика выходных в режиме работы.