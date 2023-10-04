freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 99.27
eur 104.06
СрочноВ троллейбусе пассажирка заплатила за школьницу
Все новости
Все новости
Обзор

Массовый сбой в базе данных ГИБДД. Когда устранят проблему?

Из-за технических проблем в отделениях столпились очереди

596
В отделения ГИБДД идти нет смысла — помочь вам там не смогут

В отделения ГИБДД идти нет смысла — помочь вам там не смогут

Поделиться

В отделениях ГИБДД начали скапливаться огромные толпы водителей — они не могут зарегистрировать свои автомобили из-за массового сбоя на серверах инспекции. В МВД сообщают, что «в связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств», и просят водителей в ближайшее время не приходить в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / T.me

— В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране, — говорится в сообщении МВД.

Сроки устранения сбоя до сих пор неизвестны. В ведомстве говорят лишь, что дополнительно сообщат, когда оказание услуг возобновится. В МВД также пообещали, что после устранения неполадок межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы будут работать «до последнего клиента», независимо от графика выходных в режиме работы.

ГИБДДСерверПоломкаСбойСбой базы ГИБДД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter