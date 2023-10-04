Колонна машин Росгвардии проехала по центру Новосибирска — видео с Октябрьской магистрали

В Центральном районе Новосибирска заметили колонну машин Росгвардии. Автомобили сотрудников ведомства заметил корреспондент НГС днем 4 октября.
Автомобили ехали по Октябрьской магистрали в сторону Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» примерно в 15:00. Транспортные средства попали на видео.
Корреспондент НГС насчитала не менее шести автомобилей ведомства. У машин были включены спецсигналы — мигалки.
НГС обратился в пресс-службу Управления Росгвардии по Новосибирской области с просьбой уточнить, куда направлялись сотрудники ведомства. Журналисту сообщили, что колонна служебных автомобилей возвращалась с «выполнения служебных задач».
В конце августа в Новосибирске заметили колонну полицейских машин и автозак. Автомобили увидели на улице Ленина.