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Колонна машин Росгвардии проехала по центру Новосибирска — видео с Октябрьской магистрали

Автомобили ведомства возвращались с выполнения служебных задач

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Транспортные средства попали на видео

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В Центральном районе Новосибирска заметили колонну машин Росгвардии. Автомобили сотрудников ведомства заметил корреспондент НГС днем 4 октября.

Автомобили ехали по Октябрьской магистрали в сторону Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» примерно в 15:00. Транспортные средства попали на видео.

Корреспондент НГС насчитала не менее шести автомобилей ведомства. У машин были включены спецсигналы — мигалки.

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У машин были включены спецсигналы — мигалки

Видео: Анастасия Хрипушина/NGS.RU

НГС обратился в пресс-службу Управления Росгвардии по Новосибирской области с просьбой уточнить, куда направлялись сотрудники ведомства. Журналисту сообщили, что колонна служебных автомобилей возвращалась с «выполнения служебных задач».

В конце августа в Новосибирске заметили колонну полицейских машин и автозак. Автомобили увидели на улице Ленина.

РосгвардияОктябрьская магистральКолоннаНовосибирск
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