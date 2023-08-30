На прокурора Купинского района возбудили уголовное дело — он попал в ДТП, в котором погиб его ребёнок

В отношении прокурора Купинского района Антона Балькова возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Преследование силовика связано с ДТП, в которое он попал вместе со своей семьёй.
— Дело возбуждено ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — уточнил собеседник.
Трагедия произошла 6 июня в Купинском районе. Прокурор ехал за рулем личного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. На участке просёлочной дороги Бальков потерял управление, его автомобиль занесло. Читатель НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что водитель джипа пошёл на обгон и наехал колесом «на булыжник», машина несколько раз перевернулась. Известно, что в этой аварии погиб маленький ребёнок прокурора.
— В салоне сидели двое детей: один был пристёгнут в автокресле, другой находился на руках у матери. От полученных травм младенец скончался, — пояснил источник.
По его словам, сейчас руководство прокуратуры Новосибирской области рассматривает вопрос о возможном увольнении Балькова по отрицательным мотивам.
Известно, что дело расследуют сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. В региональном управлении Следственного комитета информацию о предъявлении обвинения Балькову не подтвердили, но и не опровергли.
— Запрашиваемые Вами сведения имеют следственный интерес и не подлежат раскрытию в интересах следствия в настоящее время, — отметила помощник руководителя следственного управления Светлана Коновалова.
В прокуратуре Новосибирской области просьбу прокомментировать возбуждение дела в отношении прокурора Балькова проигнорировали.
В начале августа полицейский сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Через несколько дней он сам явился в отдел полиции и признался, что является виновником аварии.