На прокурора Купинского района возбудили уголовное дело — он попал в ДТП, в котором погиб его ребёнок

— Дело возбуждено ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — уточнил собеседник.



Трагедия произошла 6 июня в Купинском районе. Прокурор ехал за рулем личного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. На участке просёлочной дороги Бальков потерял управление, его автомобиль занесло. Читатель НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что водитель джипа пошёл на обгон и наехал колесом «на булыжник», машина несколько раз перевернулась. Известно, что в этой аварии погиб маленький ребёнок прокурора.

