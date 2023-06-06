Прокурор Купинского района Антон Бальков с семьей попал в ДТП — фото с места аварии

В Новосибирской области на минувших выходных прокурор Купинского района Антон Бальков попал в ДТП, сообщили НГС в приемной главы районной администрации.
По информации источника НГС, внедорожник Mitsubishi, в котором находился прокурор с семьей, перевернулся на проселочной дороге. Причины ДТП пока не ясны.
По предварительным данным, ребенок погиб, остальные в больнице, сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.
Силовые ведомства трагедию не комментируют. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не уточнили, регистрировалось ли ДТП со смертельным исходом в Купинском районе на выходных с участием Mitsubishi. В ведомстве посоветовали обратиться в Следственный комитет.
— Не комментируем, — коротко заявили корреспонденту НГС в комитете.
Аналогичным образом журналисту ответили в прокуратуре.
По данным сайта прокуратуры Новосибирской области, Антон Бальков родился в 1989 году. На должность прокурора Купинского района он был назначен в декабре прошлого года. В органах Бальков служит с 2013 года: начинал в Кемеровской области, затем переехал в Новосибирск. Он работал в прокуратуре Калининского и Железнодорожного районов. С ноября 2020 года Бальков был заместителем прокурора Ордынского района.
В начале мая 7-летняя девочка погибла в ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла по вине водителя.