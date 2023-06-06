«Пошел на обгон и несколько раз перевернулся»: подробности ДТП с прокурором Купинского района

Стали известны подробности аварии в которой пострадал прокурор Купинского района Антон Бальков и члены его семьи. Ранее источник НГС сообщал, что в ДТП погиб ребенок.
Внедорожник Mitsubishi, в котором находился прокурор с семьей, перевернулся на гравийной дороге в Купинском районе.
— Знаю, что водитель пошел на обгон, не справился с управлением, автомобиль колесом налетел на булыжник и несколько раз перевернулся, — передал еще один источник НГС, знакомый с ситуацией.
По словам источника, супруга прокурора была доставлена в реанимацию в состоянии шока, с травмой головы и переломами, состояние оценивалось как тяжелое. Сам Антон Бальков был в стабильно тяжелом состоянии.
Источник отметил, что на место ДТП выезжал прокурор Баганского района. Материалы уголовного дела передали в Следственный комитет.
В начале мая 7-летняя девочка погибла в ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла по вине водителя.