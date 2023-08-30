«Смотреть на всё это просто страшно»: видео мощного пожара в Геленджике

— Полосой оцепило верх горы, и очень много очагов возгорания спускается вниз. Зрелище страшное просто, — рассказала одна из очевидиц. — Смотреть на всё это просто страшно. Очень жалко диких животных, я вообще молчу про сафари-парк. У нас проблема в том, что у нас сильный ветер. Всё задувает, очень сильный ветер, и я понимаю, что пожар как раз распространяется в сторону сафари-парка.

