«Смотреть на всё это просто страшно»: видео мощного пожара в Геленджике

Мощный природный пожар продолжают тушить в Геленджике. Огонь охватил Маркхотский хребет, важный объект туристического отдыха.
Пожар начался вечером 29 августа с того, что в районе Бобруковой Щели загорелась лесная подстилка.
— Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна. На данный момент угрозы домовладениям и жителям нет, — писал тогда глава Геленджика Алексей Богодистов у себя в телеграм-канале.
Четыре часа спустя Богодистов заявил, что прервал командировку и созвал «руководителей всех служб». Работа по тушению продолжалась всю ночь.
— Пламя ушло к вершине горы. Ситуация с тушением сложная, но контролируемая. В темное время суток работа вертолета Ми-8 запрещена, — написал мэр Геленджика.
К тушению пожара подключились местные жители.
По словам очевидцев, огонь подобрался близко к реабилитационному центру для животных «Сафари-парк», где содержатся медведи, львы, тигры — в общей сложности более 250 видов зверей и птиц.
— Полосой оцепило верх горы, и очень много очагов возгорания спускается вниз. Зрелище страшное просто, — рассказала одна из очевидиц. — Смотреть на всё это просто страшно. Очень жалко диких животных, я вообще молчу про сафари-парк. У нас проблема в том, что у нас сильный ветер. Всё задувает, очень сильный ветер, и я понимаю, что пожар как раз распространяется в сторону сафари-парка.
Местные власти успокаивают: «Сафари-парк» в порядке, животные не пострадали.
Тем временем полицейские задержали мужчину, которого считают виновником крупного лесного пожара.
— Предварительно установлено, что 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой Щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки, — сообщает пресс-служба краевой полиции.
Этим утром Геленджик из-за пожаров затянуло слоем дыма.
По актуальным данным МЧС, в тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8, на место вылетел самолет-амфибия Бе-200.
На момент публикации известно, что площадь пожара составляет 118 га.
— Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности, — сообщает МЧС.
Спасатели добавляют, что угроза объектам инфраструктуры отсутствует, а пострадавших нет.