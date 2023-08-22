«Я ж не знала, что он жахнет»: как выглядит поселок, на который рухнул беспилотник

— Это было в 08:05, наверное. Слышу, тарахтит. Думаю, ну всё — беспилотник. Они у нас постоянно летают. Когда в «Москву-Сити» прилетело — тоже через нас было. Почему-то всё через нас. Я сказала сидеть внучке дома, а сама вышла на веранду. Но я ж не знала, что он жахнет! — рассказывает Вита.



— Беспилотник сбили?



— Я слышала и видела только беспилотник. Я не видела ракеты ПВО.



Жители других поселков тоже ощутили взрывную волну.



— Мы живем от «Дорожника» в полутора километрах. А всё равно было ощущение, будто дом подпрыгнул, — рассказывает женщина, которая гуляет со своим спутником.

