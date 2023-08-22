«Я ж не знала, что он жахнет»: как выглядит поселок, на который рухнул беспилотник

— Это было в 8 часов утра. Я стояла у калитки. Гляжу, летит маленький самолет. Летит низко. «Похоже, дрон», — думаю про себя. Он пролетел еще немного и взорвался. Небо после этого стало черное-черное. Знаю, что мужчине повредило руку, а женщине осколок в голову попал. Потом уже полиция приехала, газетчики… У меня дома от взрыва выпало стекло. У моих соседей — дверь выбило. У третьего дома полностью отлетела рама.
Так про вчерашнее утро рассказывает пенсионерка Нина Васильева.
— Также выбиты окна в трех домах, — написано в официальном канале губернатора.
Корреспондент MSK1.RU побывал в СНТ «Дорожник» и посмотрел, что там происходит. Местные показывали и рассказывали, как взрывная волна валила заборы, билась посуда. Одна женщина рассказала, что в ее доме снесло батарею. Председатель товарищества заявил местным, после взрыва перебило водопроводную трубу, которая тянется к одной из улиц поселка.
В «Дорожнике» все знают, что произошло с местным жителем Каюмом, — кто-то смеется над его ситуацией, а кто-то искренне сочувствует. Каюм целый год делал ремонт в своем доме, где живет его большая семья. Говорит, что на одни лишь материалы он потратил больше миллиона рублей. И вот ПВО перехватывает беспилотник.
— Я смотрел телевизор. Тут затряслись стены, меня чуть не отбросило. Потом оказалось, что у дома покосилась стена. Дом толкнуло, а она на место не вернулась. Теперь там огромные щели — в полу и в потолке. Как я понял, администрация ничего толком не обещает, — говорит мужчина, имея в виду компенсацию.
Соседи судачат, что Каюму надо переделывать целый дом. Говорят, что семья закончила ремонт два дня назад.
Жительнице Вите повезло гораздо больше: от взрывной волны у нее лишь оторвалась полка в беседке и побились кувшины. Вот что она рассказывает о прилете беспилотника.
— Это было в 08:05, наверное. Слышу, тарахтит. Думаю, ну всё — беспилотник. Они у нас постоянно летают. Когда в «Москву-Сити» прилетело — тоже через нас было. Почему-то всё через нас. Я сказала сидеть внучке дома, а сама вышла на веранду. Но я ж не знала, что он жахнет! — рассказывает Вита.
— Беспилотник сбили?
— Я слышала и видела только беспилотник. Я не видела ракеты ПВО.
Жители других поселков тоже ощутили взрывную волну.
— Мы живем от «Дорожника» в полутора километрах. А всё равно было ощущение, будто дом подпрыгнул, — рассказывает женщина, которая гуляет со своим спутником.
— Маргарита Симоньян написала, что где-то здесь живет. Как думаете, это как-то связано с прилетом?
— Нет, конечно. Здесь обычные люди живут. Просто сбили над нами. Снова пустили на дурака, да и всё. В «Экспоцентре» в кого целились? Тоже в нее?
— Это, как говорится, на кого Бог пошлет… — шутит мужчина.
— 30 мая сюда с Новой Риги летели. Тут у них трасса, судя по всему.
Маргарита Симоньян — журналист. Главный редактор телеканала RT (ранее Russia Today), а также главный редактор информационных агентств «Россия Сегодня» и Sputnik. Из-за поддержки спецоперации находится под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.
— Вы за свою безопасность не переживаете?
— Переживаем, конечно. Но от судьбы не уйдешь. Шанс — один на миллион, — смеется местная жительница.
С корреспондентом MSK1.RU отказывались разговаривать многие люди, у которых было побито имущество. Председатель товарищества почему-то запретил им это делать. За решением председателя следили старосты улиц.
— Нормально у меня всё! — буркнул мужчина, латающий забор. Стекла в окнах второго этажа его дома отсутствовали.
Однако нам удалось поговорить с руководителем СНТ Алексеем Климовым. Свое решение запретить людям разговаривать с прессой он прокомментировал так:
— Ну потому что неизвестно, от какой прессы вы.
Также он сказал, что пока не ясно, компенсирует ли администрация ущерб. Климов в этот день собирал заявления жителей местным властям и помогал их составлять.
У оцепленной территории вокруг места падения БПЛА дежурили военная полиция и люди в штатском. Внутрь не пускали даже местных жителей на машинах. Один мужчина прождал час, желая проехать в свой дом. Но так и не дождался — оставил авто у въезда в поселок. Время было пять вечера (спустя девять часов после прилета беспилотника).
На помощь администрации люди не надеются. Один из жителей,
Оказывается, несколько дней назад Валерий почти попал под удар другого беспилотника. Он живет в Красногорске. Там, рядом с деревней Путилково,
— Это всё е-рун-да, по сравнению с тем, что там творится... Езжай и там ищи негатив. А тут — что такого? Да, прилетело сюда, но от этого никто не застрахован. На войне (в Афганистане. — Прим. ред.) было еще хуже. Когда взорвалось, я понял, что это. Ну да, взорвалось, ну упало сюда. Ну стекла выбиты. Но ничего страшного же. ПВО работает, значит работает, — сказал Валерий. — Там было хуже: ты едешь и не знаешь, откуда пальнут. А тут… Тут жизнь такая, заставила нас.
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Напомним, утром 21 августа на подлете к Москве сбили два беспилотника. Первый упал около 06:50 утра в Одинцовском районе. Вскоре, в 08:16, второй БПЛА сбили в Истринском районе Московской области. Обо всём самом важном, что происходило в Москве после атаки, MSK1.RU рассказал в онлайн-репортаже. Также мы поговорили с военными экспертами о том, что для обеспечения безопасности аэропортов делают власти.
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