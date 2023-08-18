Ненадлежащие условия содержания: следователи проверят частный пансионат в Новосибирске

В Новосибирске следователи организовали проверку в частном пансионате. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, ее проведут из-за сообщения о ненадлежащих условиях содержания постояльцев.
— По словам граждан, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом, — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сообщение об условиях содержания в частном пансионате опубликовали в СМИ. Заведение находится в Калининском районе.
В результате следователи организовали доследственную проверку пансионата. Специалистам предстоит установить изложенные в публикации обстоятельства.
Несколько дней назад стало известно, что прокуратура требует приостановить деятельность пансионата на улице Короленко в Новосибирске. Надзорное ведомство выявило нарушения требований пожарной безопасности в заведении.