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Ненадлежащие условия содержания: следователи проверят частный пансионат в Новосибирске

В ведомстве организовали проверку

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Пансионат находится в Калининском районе Новосибирска

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В Новосибирске следователи организовали проверку в частном пансионате. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, ее проведут из-за сообщения о ненадлежащих условиях содержания постояльцев.

— По словам граждан, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом, — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сообщение об условиях содержания в частном пансионате опубликовали в СМИ. Заведение находится в Калининском районе.

В результате следователи организовали доследственную проверку пансионата. Специалистам предстоит установить изложенные в публикации обстоятельства.

Несколько дней назад стало известно, что прокуратура требует приостановить деятельность пансионата на улице Короленко в Новосибирске. Надзорное ведомство выявило нарушения требований пожарной безопасности в заведении.

ПансионатСледователиПроверкаКалининский район
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